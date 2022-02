En soutien aux Ukrainiens, environ 300 personnes rassemblées à Mont-de-Marsan

Dans les Landes, environ 300 personnes se sont rassemblées à Mont-de-Marsan en soutien au peuple ukrainien et pour demander la paix. Les organisateurs envisagent de continuer à se mobiliser dans les prochaines semaines.

Ils demandent la paix. A l'appel de plusieurs associations, environ 300 personnes se sont rassemblées sur la place Saint-Roch de Mont-de-Marsan pour soutenir les Ukrainiens. Parmi eux, Svitlana, montoise d'origine ukrainienne . "Je remercie tous ceux qui sont venus pour soutenir l'Ukraine même si on ne peut pas stopper la guerre", lâche-t-elle. Depuis les Landes, elle suit le conflit de près. Sa famille vit au sud du pays. "Je suis en contact avec eux, ils me racontent qu'ils entendent tout le temps des bombardements. Ma mère a peur de rester seule chez elle. Ma fille m'a appelé en pleurant, elle vit avec son petit bébé", décrit-elle très émue derrière ses lunettes de soleil.

"L'Ukraine c'est proche de nous"

"Non à la guerre en Ukraine", pouvait-on lire sur une banderole devant le rassemblement. © Radio France - Tristan Barraux

Sa belle fille juste à côté rajoute : "Son beau frère et son gendre peuvent être mobilisés à tout moment donc c'est compliqué de se dire que du jour au lendemain ils peuvent partir faire la guerre." Au cœur du rassemblement, une banderole pour demander un retrait des troupes russes du sol ukrainien, et des landais inquiets comme Philippe : "Je suis malheureux, ce sont des liens affectifs qui se forment avec ce peuple quand on voit toutes ces images à la télévision d'impuissance. L'Ukraine c'est proche de nous !"

Pour Noëlle, c'était très important de venir se rassembler. "Je pense qu'il faut montrer qu'on est solidaire du peuple ukrainien qui est en train de mourir. Moi je veux qu'on arrête la guerre et que la France ne livre pas d'arme à l'Ukraine. Il y a d'autre moyens d'arrêter la guerre", s'agace-t-elle. "Comme la diplomatie."

Les organisations à l'origine de ce rassemblement n'excluent pas de se mobiliser à nouveau les prochaines semaines, en fonction de l'évolution de la situation.