En Suisse normande, le weekend de Pâques est signe d'une "belle saison qui s'annonce"

Les deux premiers jours du weekend de Pâques, le samedi 8 et le vendredi 9 avril, ont été radieux ! Un top départ de la saison touristique sous un grand soleil qui fait plaisir au secteur en Normandie, et notamment en Suisse normande, du côté de Clécy (Calvados)....loin des côtes et des plages !

Les randonneurs, comme Thierry et Claire, venus de Paris, ont pu ressortir leur sac-à-dos et leurs bermudas, et profiter de la météo au bord de l'Orne pour la première fois : "C'est juste magnifique. Mais chut, après il y aura trop de monde, plaisante Claire. On sait qu'ici au moins, on a un peu d'espace et qu'on peut se ressourcer pour affronter la semaine et les intempéries."

"On est très gâtés"

Eux ont opté pour une balade de six heures, mais il y a pléthore d'activités extérieures. Avec sa compagne et ses deux filles, Tanguy, préparateur physique sarthois, s'en est donné à cœur joie. "Il y a eu l'accrobranche, la glisse, le pédalo, encore la glisse, une petite balade à cheval, énumère-t-il. Un weekend bien rempli ! On profite vraiment des dénivelés. C'est un paysage qu'on n'a pas du tout par chez nous."

A la base nautique "Beau rivage" de Clécy, une vingtaine de pédalos sont disponibles, idem pour les bateaux électriques. L'activité canoë va bientôt faire son retour. "Pour l'instant, on ne fait pas de location de canoë kayak parce que le débit de l'eau est encore trop important. C'est un peu trop dangereux, mais je pense que la semaine prochaine, s'il ne pleut pas trop, on reprendra les locations", explique Damien Renaud, le responsable.

"Pas mal de réservations"

Restaurants, bars, activités... Ils sont ouverts depuis une semaine. "C'est le premier weekend ensoleillé depuis l'ouverture, rappelle Emmanuel Castel, patron de la brasserie La Potinière. Pour nous, c'est extra. Forcément, après, ça monte un peu plus en été, mais là, c'est déjà très bien."

Sa voisine, Virginie Ducret, gérante du restaurant La Paillote, est ravie de ce début de saison : "Beaucoup de touristes, notamment d'étrangers. Depuis samedi, jusqu'à mardi, on a pas mal de réservations notées."

Elle a bien l'intention de remplir sa terrasse autant que possible, où se trouve la majorité de ses 120 couverts. "C'est une belle saison qui s'annonce." Son confrère Emmanuel a lui aussi bon espoir. "A priori, la météo doit se dégrader cette semaine...Mais déjà on profite de ces deux premières journées du weekend !"