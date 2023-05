La haine contre les personnes LGBT+ reste "ancrée" dans la société française. C'est ce que dénonce l'association SOS Homophobie qui s'alarme d'un nombre d'agressions physiques c ontre les homosexuels ou les transsexuels en hausse en 2022, dans son dernier rapport annuel publié ce mardi.

10 ans après le mariage pour tous , il n'est pas facile de se découvrir homosexuel, tant les représentations sociales pèsent sur les épaules de celles et ceux qui assument parfois ce choix dès l'adolescence.

« Aujourd'hui, je ne pense pas être capable d'embrasser un garçon dans la rue par exemple » témoigne Mathieu, 22 ans, qui assure pourtant avoir réussi à s'assumer dès ses années d'internat au lycée à Belfort : « Il y avait des garçons qui jouaient, me demandaient si ils me plaisaient. Ils s'approchaient de moi, c'était très intimidant et en fait déplacé. Je ne sais pas si c'était vraiment homophobe, c'est assez subtil. En tout cas je n'aimerais pas revivre ça » ajoute celui qui étudie désormais à Dijon.

« Inconsciemment, on a du mal à s'accepter. On préfère être discret »

Alors que son homosexualité a été plutôt mal accueillie par sa famille, il reconnait avoir intériorisé la peur d'être jugé ou moqué : « On nous a éduqué en nous disant que ce n'était pas normal, que ça choquait les gens. Inconsciemment, on se construit comme ça et on a du mal à s'accepter. On préfère être discret » explique-t-il.

Bryan, 23 ans, affirme être beaucoup plus à l'aise avec son homosexualité et en capacité d'affronter le regard des autres, même si il déclare avoir connu son lot de « brimades, d'insultes » dans son adolescence, et notamment en milieu scolaire : « La communauté éducative n'est pas toujours armée face à cela. On m'a parfois reproché d'être responsable des moqueries, parce que je répondais par exemple » commente-t-il.

« Nous n'avons pas de structure sur Belfort, Montbéliard, Héricourt ou Vesoul qui soit dédiée à la défense des droits LGBT+. Il faut forcement se rapprocher des grandes villes et cela pêche pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre » ajoute ce Montbéliardais qui vit aujourd'hui à Lure.

« C'est tellement tabou, surtout chez les jeunes, que même avec une association on n'irait pas la voir parce qu'on aurait peur du regard des autres » estime de son coté Mathieu.

Une ligne d'écoute d'urgence est disponible dans le nord Franche-Comté, gérée l'association Le Refuge, qui vient en aide aux jeunes rejetés par leurs familles, au 06 31 59 69 50.