"En tant que Britannique, on a cette fierté par procuration que Bordeaux soit dans la visite de Charles III"

C'est donc le Jour J ce vendredi pour la visite royale de Charles III et de la reine consort à Bordeaux, Floirac et Martillac. Les souverains britanniques vont passer quelques heures en Gironde. Une grande joie pour le bloggeur britannique Tim Pike : "Il y a quand même cette symbolique de l'écologie dans ce voyage et c'est quelque chose de très très fort. Je pense que, en tant que Britannique à Bordeaux, on a un genre de fierté par procuration de voir que Bordeaux s'inscrit dans cette visite". Tim Pike qui ajoute que "même si cette visite se fait vraiment sous le signe de l'écologie, le roi Charles III est quand même un grand grand passionné de tout ce qui est architecture et urbanisme donc je pense que ce qu'il va redécouvrir Bordeaux aujourd'hui, la place Pey-Berland, la place de la Bourse, les quais qui ont bien changé depuis 1977" dernière fois que Charles est venu à Bordeaux .

