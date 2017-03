En Thiérache, les éoliennes de la discorde

Environ 80 personnes se sont rassemblées, samedi, devant la mairie de Rocquigny, près de Rethel. Elles demandaient l'arrêt des constructions d'éoliennes en Thiérache, car les machines causeraient trop de nuisances pour les habitants.

Quelque 80 personnes se sont retrouvées, samedi 25 mars, devant la mairie de Rocquigny, dans les Ardennes. Il s'agissait d'un rassemblement pacifique, sans cris ni violences. Pour se faire entendre, les manifestants ont installé une éolienne en bois factice sur la place, mais leur colère, elle, est bien réelle. Dans son mégaphone, Grégory Ferlier, porte-parole de l'association Trop d'éoliennes en Thiérache expose les raisons de leur présence. "Il y a déjà beaucoup trop d'éoliennes et ils veulent en installer encore plus, cela défigure le paysage de la Thiérache", argumente-t-il. Plusieurs projets de parcs éoliens sont en cours dans la région, mais certains habitants ne comptent pas se laisser faire.

Les manifestants ont installé une petite éolienne en bois face à la mairie. © Radio France - Florian Royer

Un impact sur la santé

Mais au-delà de la problématique du paysage, c'est l'impact des éoliennes sur la santé qui est au centre des conversations. "Les éoliennes produisent des infra-sons dont l'impact n'est pas encore bien connu, sans compter les acouphènes, les insomnies et la pollution lumineuse", explique Jean-Marc Lamotte, porte-parole du collectif SOS Thiérache. Il craint un "scandale sanitaire" dans les "vingt prochaines années". Egalement agriculteur, il a refusé la constructions d'éoliennes sur ses terres, ce qui lui aurait pourtant rapporté 9 000 euros par an. Quant à l'argument écologique, la plupart des manifestants le rejette. Nathalie pointe les liquides contenus dans les éoliennes : "chacune contient plusieurs centaines de litres d'huile, en plus, elles sont construites au-dessus de nappes phréatiques", expose-t-elle, après avoir signé la pétition mise à disposition des personnes présentes. Les organisateurs déplorent que les enquêtes publiques, actuelles ou passées, dans les communes concernées n'aient pas connu le même succès que cette pétition. "De toute façon, il n'est pas certain que notre avis soit suivi", déplore une des personnes présentes. Une autre manifestation anti-éoliennes est prévue à Péronne, en Picardie, le week-end suivant.