En Touraine, 120 locataires en moyenne sont expulsés de leur logement chaque année

Ce 1er novembre marque le début de la trêve hivernale. Jusqu'au 31 mars, c'est la loi, les expulsions de locataires sont interdites, sauf exception comme les squats.

"C'est un répit. Il est forcément bienvenu mais cela reste insuffisant", déclare Olivier Giraud, le président en Indre-et-Loire de la Confédération Nationale du Logement. "Car les dossiers d'instructions des expulsions à venir, continuent. Même après le 2 ou 3 novembre, si je ne peux pas payer mon loyer, la machine va se mettre en route. A savoir commandement à payer, assignation... Et au matin du 1er avril 2022 je pourrai être expulsé."

C'est un répit sur les expulsions, mais la dette, elle, reste toujours là et continue d'alimenter le processus d'expulsion", Olivier Giraud, CNL 37

L'association de défense des locataires* appelle à ne surtout pas se replier sur soi en cas de difficultés à payer son loyer. Au contraire, il faut solliciter son propriétaire ou son bailleur social pour négocier un plan d'apurement, c'est à dire un échelonnement de la dette des impayés.

Chaque année, en Touraine, plus d'un millier de locataires n'arrivent plus à payer leur loyer, mais en moyenne, ils seront 120 à devoir quitter leur logement

Si l'on regarde les chiffres depuis six ans en Indre-et-Loire, il y a eu 131 expulsions en 2016, 102 en 2017, 127 en 2018, 151 en 2019 et 88 en 2020. Si l'on met de côté cette dernière année marquée par la crise sanitaire avec une trêve hivernale prolongée jusqu'en juillet, on dénombre en moyenne chaque année plus ou moins de 120 expulsions dans notre département.

120 locataires ou familles délogées donc par les forces de l'ordre. C'est beaucoup trop mais ce n'est rien quand on sait qu'ils sont plus d'un millier de locataires en Touraine à ne plus pouvoir payer chaque année leur loyer.

Mais dans 90% des cas, il n'y aura donc jamais d'expulsions. Soit parce que le locataire aura quitté de lui-même son logement. Soit parce qu'il aura trouvé un accord avec son propriétaire pour échelonner sa dette. Lutter contre les impayés, c'est devenu l'une des priorités des bailleurs sociaux.

Certains locataires peuvent également être éligibles au fond de solidarité logement de la Caf. Localement, il existe aussi des commissions de prévention des expulsions locatives qui peuvent venir en aide aux locataires en difficulté.

Craintes pour l'année qui vient

La hausse du coût de l'énergie, des carburants, des produits alimentaires fragilise encore plus tous ceux qui ont déjà du mal à payer leurs loyers. Des loyers qui devraient eux-aussi augmenter mécaniquement avec cette inflation. La CNL redoute une hausse de près de 2% au 1er janvier 2023.

* A Tours, vous pouvez trouver la Confédération Nationale du Logement au 18 rue Jules Mourgault.