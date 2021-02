En Indre-et-Loire, leur profession est très sollicitée en ce moment. Les psychologues doivent gérer les ravages de la crise sanitaire chez leurs patients. Et doivent aussi en accueillir de nouveaux, qui n'avaient jamais suivi une thérapie auparavant.

En Touraine, des appels de plus en plus nombreux dans les cabinets des psychologues

Ces professionnels ne chôment pas. En Indre-et-Loire, les psychologues sont débordés. Les appels affluent dans leurs cabinets. La crise sanitaire que l’on vit depuis maintenant un an, l’incertitude des mois à venir… Tout cela pèse évidemment sur le moral des tourangeaux.

Le contexte a fait que ça a réveillé chez certains des traumatismes - Julien Wehdeking, psychologue

Il n’y a qu’à compter les appels reçus dans leurs cabinets, beaucoup plus nombreux en ce moment. Les confinements successifs, les restrictions toujours en cours, n’y sont évidemment pas pour rien. Julien Wehdeking est psychologue à Saint-Cyr-sur-Loire. "Le contexte a fait que ça a réveillé chez certains des traumatismes. Le fait qu'on ne puisse plus se projeter, c'est très anxiogène pour tout le monde, mais pour certains ça va les ramener à des moments de leur vie où ils ont été face à un mur en quelque sorte. Donc ça vient un peu tout chambouler en ce moment".

Un nouveau genre de patients

Il voit aussi passer beaucoup de patients qui n’étaient jamais allés voir un psy. Cécile Guéret le constate elle aussi, elle est psychopraticienne à Tours. "Le fait de savoir qu'ils n'auraient pas à venir en présentiel, pour beaucoup, ça a été libérateur et ça a pu faire le déclic de venir en thérapie. Il y a pas mal de personnes pour qui c'était extrêmement difficile de venir, ça peut être intimidant, la peur du regard de l'autre, il y a plein de choses qui se jouent,. Le fait de savoir que la thérapie se ferait par visio ou par téléphone, c'était rassurant et ça leur a permis de venir".

Une possibilité de consultations en visio qui permet aussi d’avoir une plus grande souplesse sur les rendez-vous et d’absorber en quelque sorte ces demandes plus nombreuses. Souvent en télétravail, les patients sont ainsi moins contraints par les horaires ou le temps de transport.

Les psychologues que nous avons contactés nous disent ressentir une anxiété très forte chez leurs patients. Un syndrome qui peut déboucher sur une dépression ou un burn out.