En Touraine, des églises moins remplies, mais des messes plus nombreuses pour Noël

Dans certaines communes, ce soir, il n'y aura pas une, ni deux mais bien trois messes de Noël. Ce sera le cas à Amboise, Azay-le-Rideau, Bourgueil et Ligueil. A Tours, même chose pour l'église du Christ-Roi à Tours-Nord.

Pour un seul prêtre, oui, ça fait beaucoup, mais c'est pour la joie et la paix de Noël", père Rémy Soubrier, curé de la paroisse de Ligueil

A Ligueil, le parvis de l'église sera même sonorisé pour la messe de 18h si jamais certains ne pouvaient pas rentrer. Et celle de 20h sera diffusée en direct sur la page Facebook de la paroisse.

Si le diocèse de Tours a décidé de multiplier les offices, c'est pour compenser les effets du protocole sanitaire qui limite la jauge d'accueil dans les lieux de culte, Covid oblige. Dans les églises, il faut condamner un banc sur deux et laisser libre deux sièges entre chaque personne ou groupe de personnes ( s'ils vivent sous le même toit ). Résultat, la capacité d’accueil est en gros divisée par trois.

Une veillée de Noël en continu dans la cathédrale St-Gatien et l'église St-Julien à Tours

Pour vous donner un exemple, la cathédrale St-Gatien de Tours ne pourra pas accueillir plus de 500 fidèles contre 1500 en temps normal. Ici, il n' y aura ce soir qu'une messe de Noël à 22h et qui sera diffusée en direct sur le site internet du Diocèse. Mais la paroisse et son prêtre, le père François Du Sartel ont trouvé une idée pour accueillir un maximum de fidèles. Une veillée de Noël en continu pour que les groupes puissent en profiter les uns après les autres. " Entre 17h et 20h, il n'y aura pas de messe, mais des célébrations en continu", explique le père Du Sartel. "Avec des chants de Noël, l'écoute de l'évangile, un geste à la crèche, une bénédiction des familles. Les gens viennent quand ils veulent pour vivre ces temps-là en petits groupes sur une vingtaine de minutes". Même chose entre 19h et 20h30 à l'église du Sacré-Coeur dans le quartier Velpeau.

Ci-dessous, retrouvez les horaires de toutes les messes de Noël prévues dans le département les 24 et 25 décembre.

Attention, à Montrésor, la messe n'est pas à 21h30 mais à 21h.