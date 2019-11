En Touraine, énormes disparités dans les tarifs des concessions funéraires

Le cimetière de La Salle à Tours-nord est le plus grand du département en terme d'emplacements avec plus de 20 000 sépultures

Indre-et-Loire, France

C'est comme ça chaque année à la Toussaint et le lendemain pour la journée des morts, beaucoup d'entre vous vont se rendre en famille dans les cimetières pour aller fleurir les tombes et s'y recueillir.

Mais saviez-vous que les prix d'une concession funéraire sont très différents d'une commune à l'autre ? En effet, ce n'est pas le Département ou l'Etat qui fixe les tarifs. Mais bien chaque commune. Avec à la clé, d'énormes disparités. Un seul exemple, Lémeré dans le Chinonais propose une concession à 50 ans pour 86 euros. C'est quasiment deux fois moins cher qu'à Montrésor ( 152 euros ), six fois moins cher qu'à Loches ( 520 euros ) ou Chinon ( 567 euros ) et c'est même seize fois moins cher qu'à Tours ( 1416 euros ).

Les emplacements sont plus chers en ville, dans les cimetières qui manquent de place et qui demandent plus d'entretien

Pourquoi de telles différences de prix ? C'est d'abord un choix de la municipalité. Certaines dans le passé ont très régulièrement augmenté leurs tarifs quand d'autres ne les ont pratiquement pas changés.

C'est aussi une question de coût. A Tours par exemple qui doit gérer quatre cimetières et plus de 32 000 tombes, les dépenses de fonctionnement coûtent à la ville 150 000 euros chaque année. A cela, il faut ajouter le personnel. Pas moins de 26 personnes entièrement dédiées à la gestion, l'entretien et la surveillance des cimetières.

Comment gérer les emplacements arrivés à échéance ?

C'est le gros soucis des cimetières. Pour la plupart, impossible de les agrandir, il faut gérer au mieux l'espace disponible en profitant des concessions abandonnées. Problème, comment prévenir les familles et ayant-droits, trente ou cinquante après quand celles-ci ont déménagé, se sont séparées...

C'est pour ça qu'à Tours, renouveler cinq fois une concession à 10 ans reviendra toujours largement moins cher que d'en prendre une seule de cinquante ans. Inciter les familles à opter pour des concessions plus courtes sera plus faciles à gérer lorsque celle-ci arrivera à échéance. La commune pourra donc savoir plus facilement si la famille garde l'emplacement ou non. Et être certaine qu'une sépulture est oui ou non abandonnée pour pouvoir la récupérer et la remplacer.

Quelques exemples de tarifs de concessions funéraires en Touraine

TOURS ( quatre cimetières ) :

10 ans : 158 euros

15 ans : 238 euros

30 ans : 516 euros

50 ans : 1416 euros

AMBOISE ( deux cimetières ) :

30 ans : 318 euros

50 ans : 766 euros

CHINON ( un seul cimetière ) :

15 ans : 137 euros

30 ans : 284 euros

50 ans : 567 euros

LOCHES ( deux cimetières ) :

30 ans : 370 euros

50 ans : 520 euros

SEPMES :

30 ans : 270 euros

50 ans : 451 euros

MONTRESOR :

30 ans : 77 euros

50 ans : 152 euros

LEMERE : 85 euros pour 50 ans.