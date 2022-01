En Touraine, le Planning Familial va distribuer des protections hygiéniques contre la précarité menstruelle

Près de deux millions de femmes en France sont touchées par la précarité menstruelle, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas assez d'argent pour s'acheter suffisamment de protections hygiéniques lors de leurs règles. Un problème loin d'être anodin, et qui touche bien sûr les plus précaires.

Des ateliers d'informations et des distributions de protections

Pour mieux lutter contre ce type de précarité, l'Etat a mis de l'argent sur la table ! Près de 23.000 euros en l'occurrence, qu'il a donnés au Planning Familial d'Indre-et-Loire pour que celui-ci monte des ateliers d'informations, mais aussi des distributions gratuites de protections hygiéniques. Le projet complet, qui doit durer quasiment un an, a été présenté ce lundi au Centre de vie du Sanitas à Tours.

C'est très important, à la suite d'un stand d'information, de pouvoir donner des protections

Ce qui change vraiment, c'est l'argent mis à disposition. Une somme qui a permis au Planning familial d'Indre-et-Loire d'acheter déjà 4000 euros de protections hygiéniques. "Jusque là, on faisait des stands d'information, des temps d'explication, des temps de débat pour lever les tabous" détaille sa coordinatrice, Marielle Thomine. "Et c'est vrai qu'on n'avait pas de protections à donner. Et c'est très important, à la suite d'un stand d'information, de pouvoir donner des protections".

Il y a des solutions réutilisables, plus économiques, qui peuvent être proposées

Les distributions pourront se faire à l'issue des ateliers du Planning, mais aussi au sein même des structures partenaires, comme les centres sociaux, les épiceries sociales et solidaires, les centres hébergement d'urgence, les centres d'accueil des demandeurs d'asile. Mais Marie Roussel-Stadnicki compte aussi sur un autre aspect, c'est la déléguée départementale aux droits des femmes. "Pour les plus précaires, et les structures qui reçoivent les femmes les plus précaires, c'est très important qu'on fasse de la distribution, mais c'est aussi très important qu'on montre l'étendue des solutions qui existent. A la rue, ce ne sont pas les solutions réutilisables qui vont être retenues, mais néanmoins, il y a des solutions réutilisables, plus économiques, qui peuvent être proposées pour d'autres femmes en situation de précarité ou pour des étudiantes qui n'osaient pas, ne savaient pas comment ça fonctionne, etc".

Un coût entre 1500 et 3500 euros dans la vie d'une femme

Selon elle d'ailleurs, ce n'est pas qu'un enjeu de santé, c'est aussi un enjeu d'égalité. Certaines femmes renoncent à aller en cours, ou à se rendre au travail par manque de protections hygiéniques. Une jeune femme sur six, de 18 à 25 ans, renonce ainsi à changer de protection aussi souvent que nécessaire. On estime que le cout des règles dans la vie d'une femme oscille entre 1500 euros, si l'on ne compte que l'achat des protections, à 3500 euros si l'on prend aussi en compte les antidouleurs et les jours d'arrêt de travail.