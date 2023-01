En Touraine, le prix de l'eau accuse aussi le coût de l'inflation, il est en hausse dans plusieurs communes

Dans la métropole de Tours, c'est à Ballan-Miré que la hausse du prix du mètre cube d'eau va être la plus forte, une soixantaine d'euros par an

Comme l'électricité ou le gaz, l'eau coûte elle aussi plus chère cette année. En Indre-et-Loire, plusieurs communes ont en effet décidé d'augmenter leurs tarifs au 1er janvier. Et la hausse des coûts de l'énergie n'y est pas étrangère, puisqu'il faut de l'électricité pour faire tourner les stations d'épuration.

Dans la métropole de Tours, des prix qui augmentent ou baissent selon les communes

Dans la métropole de Tours par exemple, la hausse du prix du mètre cube va donc concerner certaines communes, mais pas les autres. Et la principale raison à cela, c'est que la métropole veut un prix commun dans ses vingt-deux communes d'ici 2029. Passer donc le prix moyen qui est aujourd'hui de 3,08 euros à 3,96 euros. Pour cela, certaines communes voient donc leurs tarifs baisser cette année car ils étaient trop élevés, elles ne sont que trois (Savonnières, Villandry, Druye). Les autres, la majorité, les voient en revanche augmenter.

La hausse la plus forte est à Ballan-Miré

C'est le cas de Ballan-Miré. C'est là que l'augmentation est la plus forte. + 52 centimes par mètres cube, ça va représenter une hausse de plus de 60 euros sur l'année. Mais le maire se défend. Un adoucisseur d'eau va aussi être mis en place, et ça, ça devrait permettre une économie de 200 euros par an sur la facture d'un foyer, en terme d'électricité notamment.

Un coût de l'énergie qui double à la station d'épuration de la Grange David

Ce qui a également joué dans ces hausses, c'est évidemment le coût de l'énergie qui flambe. La station d'épuration de la Grange David, qui retraite les effluents des 300 000 habitants de la métropole, coûte d'habitude un million d'euros en énergie. Ce sera le double cette année. Un coût qu'il faut donc répercuter.

En 2029, le prix du mètre cube d'eau dans la métropole tourangelle restera quand même inférieur au prix moyen au niveau national qui est aujourd'hui de 4,30 euros. La métropole a aussi pour projet d'installer une nouvelle usine de traitement de l'eau à Saint-Cyr-sur-Loire pour 11 millions d'euros, une usine qui pourrait sortir de terre d'ici deux ans.

Ailleurs aussi, ça augmente, comme à Chinon. Là-bas, les habitants vont payer une vingtaine d'euros en plus sur leur facture d'eau cette année.