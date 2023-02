En un an, 300 tonnes d'aide humanitaire acheminées en Ukraine, depuis Dijon

300 tonnes d'aide humanitaire envoyées depuis la Côte-d'Or vers l'Ukraine, en un an : c'est le beau bilan de l'association Ukraine Dijon-Besançon . Nourriture, vêtements, produits médicaux ou d'hygiène, et même un générateur électrique de 20 tonnes en février 2023... Tout cela grâce aux bénévoles, à la participation de la Ville de Dijon, de la Banque Alimentaire, ou encore à vos dons !

31 convois partis de Dijon en un an

Au total depuis le début de la guerre en Ukraine, et la création de l'association le 1e mars, 31 convois sont partis, dont 11 semi-remorques contenant 33 palettes. Chaque convoi est suivi en images par l'association :

Tous les convois envoyés sont ensuite suivis... jusqu'à leur ouverture ! - Capture d'écran de la page Facebook de l'association

Des dons encore attendus pour envoyer un autre générateur

Après avoir envoyé un générateur électrique de 20 tonnes début février, l'association veut en acheter un autre et l'envoyer en mars, lors d'un 32e convoi. Pour cela, il leur faut au moins 4000e, frais de transport compris. Judith Ripplinger, en charge de la communication pour l'association Dijon-Ukraine Besançon, appelle donc aux dons : "il faut 3.000e par trajet, 31 convois déjà c'est énorme ! Donc oui, on a besoin de dons financiers, en plus des biens alimentaires et médicaux. Surtout, au lieu de jeter, pensez à nous!"

Depuis le mois de décembre, l'association est reconnue d'intérêt général. En cas de dons, vous bénéficiez donc d'une déduction fiscale, à hauteur de 66% du montant de votre don. L'association a aussi participé à l'achat de deux ambulances pour l'Ukraine, grâce aux 1.500 euros de l'association "Polonaises sans Frontières", et 3.300 euros de l'association ULIS. A Noël, les écoles de Dijon ont envoyé 400 kilos de cadeaux aux écoles de Kiev.

