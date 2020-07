En une semaine, 900 personnes ont déjà répondu au questionnaire sur l'attractivité de la Creuse!

Une semaine seulement après son lancement, le questionnaire sur l'attractivité de la Creuse, a déjà recueilli 900 avis! Le conseil départemental mène une enquête actuellement, pour savoir comment les Creusois et les non-Creusois perçoivent notre département. Il s'agit de déterminer quels sont les atouts et les faiblesses de notre territoire, mais aussi ce qu'on aimerait améliorer en Creuse. Ce questionnaire est un point de départ pour mener ensuite des projets précis, et tenter d'attirer de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises.

D'après le conseil départemental plus les réponses seront nombreuses, plus l'enquête sera représentative. Le questionnaire est toujours en ligne si vous souhaitez donner votre avis.