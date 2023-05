En vallée d'Aspe, le monastère de Sarrance prend l'eau à cause des orages et appelle à l'aide

Les frères installés dans le monastère de Sarrance sont à bout. Ces derniers jours, les violents épisodes de pluie à répétition mettent à rude épreuve les occupants de cet édifice niché en vallée d'Aspe, au milieu du petit village. L'église et le cloître du monastère se sont retrouvés à plusieurs reprises inondés, en raison de la vétusté de l'édifice, une situation qui exaspère et inquiète les membres de l'ordre du Prémontré, qui occupent le monastère.

L'un d'eux a même partagé sur les réseaux sociaux ce lundi 29 mai une vidéo prise lors de l'un de ces orages. On y voit une scène quasi-apocalyptique, où des torrents d'eau se déversent via les gouttières dans le jardin du cloître, où la pluie s'infiltre à travers le toit usé, et tombe à l'intérieur, dans des dizaines de bassines installées au sol pour éviter que tout le parquet ne soit inondé. "Qu'il pleuve dans les Pyrénées, c'est une bénédiction, mais qu'il pleuve dans notre église et dans notre cloître, on finit par être très fatigués et découragés" écrit l'un des frères pour accompagner la vidéo. Un message pour alerter sur la situation et appeler à l'aide.

Un parapluie pour se promener dans le cloître

Ces inondations abîment tout l'édifice : les charpentes, les planchers, les murs sont complètement imbibés d'eau. Par endroits, le toit ne tient que grâce à des étais. Les six frères de la communauté sont inquiets de voir leur monastère prendre l'eau, sans que les pouvoirs publics ne s'en émeuvent. La pluie s'infiltre même jusque dans l'église attenante au cloître, où un morceau du toit s'est détaché, laissant apparaître des poutres qui pourrissent.

Entre 30 et 40 bassines sont installées dans le cloître © Radio France - Flore Catala

"On est affolés" témoigne le frère Dominique-Marie Dauzet, le recteur de l'église, celui qui a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux, "on est inquiets, on vit là-dedans au quotidien, chaque soir on regarde la météo, on voit le ciel qui se charge, parce qu'ici Sarrance c'est un endroit un peu resserré, on arrête les nuages dans la vallée. Et puis on se dit ça y est c'est pour nous, et on recommence à éponger, et c'est fatiguant !". Même lassitude du côté de Paul-Emmanuel Vergez-Pascal, le responsable de la communauté : "l'autre jour, il fallait même prendre un parapluie pour se promener dans le cloître à l'intérieur !"

Le silence des pouvoirs publics face à des travaux urgents

Une usure que les frères subissent sans pour autant avoir de perspectives de rénovation de leur monastère. "Depuis qu'on est là, depuis 7-8 mois, on frappe à toutes les portes, on envoie des mails, des messages, que ce soit au niveau du département ou au niveau de la région, mais personne ne répond" détaille le frère Paul-Emmanuel Vergez-Pascal. "Et on a l'impression de compter pour pas grand-chose, alors qu'on est là, qu'on habite le monastère, et qu'on a vraiment envie de le faire vivre. C'est ça qui nous décourage un peu".

Les poutres de l'édifice pourrissent et se délitent sous l'effet de l'eau © Radio France - Flore Catala

C'est sous le plancher du premier étage que les infiltrations sont aussi visibles © Radio France - Flore Catala

Dans son message sur les réseaux sociaux, le frère Dominique-Marie Dauzet pointe même du doigt "l'incurie et l'inertie des instances publiques". Des propos pour faire réagir explique-t-il : "on tire un peu la sonnette d'alarme en disant qu'il faut faire des travaux, donc on voudrait vraiment que ça bouge maintenant, et voir concrètement un signe d'espoir".

Pas de chantier lancé avant 2024

Sauf qu'à en croire la commune, les travaux ne sont pas pour tout de suite. Le maire de Sarrance, Bruno Jungalas, explique que tout prend beaucoup de temps parce que le monastère est un monument classé. Les travaux ne se font donc pas n'importe comment, et surtout pas par n'importe qui. Il faut une consultation pour trouver un architecte du patrimoine qui prenne en charge le chantier. Cette consultation a été lancée, et maintenant, il faut attendre le début des travaux. "Je ne vois pas la possibilité de les faire avant la fin de l'année ou le début de l'année prochaine" explique le maire, "mais il y a quand même des urgences, on ne peut pas laisser l'eau continuer comme ça, il faut faire du bâchage".

Un morceau du toit de l'église s'est effondré en raison de l'humidité © Radio France - Flore Catala

L'eau s'infiltre aussi par les murs du cloître © Radio France - Flore Catala

Un courrier envoyé à... Kylian MBappé

Une solution temporaire en attendant le véritable chantier, qui coûtera forcément cher. Pour refaire ne serait-ce que la toiture, le maire estime qu'il faut compter au moins 200 000 euros. Une somme payée par la commune, en charge du monastère, aidée d'instances comme la région par exemple. La situation ne laisse en tout cas pas indifférents les habitants de la commune. Certains ont écrit à Stéphane Bern, grand amoureux du patrimoine. Et puis Annie, voisine du monastère, a carrément envoyé un courrier au footballeur Kylian MBappé pour lui demander d'aider au financement des réparations.

Les frères de la communauté redoutent en attendant qu'ils faillent une catastrophe pour faire bouger les choses. Ils craignent que si rien n'est fait et que les orages continuent, le toit ou une partie du plancher ne finisse par s'effondrer. De quoi rendre les travaux de rénovation encore plus compliqués et plus coûteux.