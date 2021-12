En Vaucluse, comme ailleurs en France, l'hôpital en manque de bras !

Les médecins dénoncent des carences graves en personnels soignants et médicaux

Le directeur général de l'institut de cancérologie Sainte-Catherine d'Avignon lance un véritable cri d'alarme. Des soins doivent être déprogrammés et les délais pour obtenir un rendez-vous non-urgent sont de plus en plus longs. Le personnel est fatigué après les efforts fournis pour faire face aux vagues successives de l'épidémie Covid.

"Les années de numerus clausus ont mis les hôpitaux français à genoux."

Manque de personnel, obligation de faire travailler les équipes en heures supplémentaires quotidiennes, les cadres tentent même de débaucher des soignants des hôpitaux voisins en leur proposant des salaires plus élevés, mais les départs à la retraite ne peuvent plus être compensés. Quant aux congés de fin d'année...

Un problème qui remonte à loin

Les années de numerus clausus ont mis les hôpitaux à genoux et la pénurie de personnel combinée à l'épuisement des équipes confrontées au Covid se fait sentir de plus en plus. Le corolaire c'est que les opérations non-urgentes sont déprogrammées, ainsi des mammographies sont "renvoyées au mois de septembre 2022".