"Il n'y a pas que le Ventoux pour faire de la rando vélo en Vauluse", rappelle Sylvie Palpant

Avec 3.000 kilomètres de sentiers de randonnée, le Vaucluse est une terre privilégiée pour des fans de la discipline, que ce soit à pied ou à vélo. Un nouvel axe de tourisme a développé selon Sylvie Palpant. Invitée du 6-9 de France Bleu Vaucluse, elle affirme "qu’il n’y a pas besoin d’être sportif pour faire de la rando vélo en Vaucluse. Bien sûr, tout le monde pense au Ventoux, mais il y a d’autres choses à voir".

ⓘ Publicité

La directrice de Vélo Loisir Provence rappelle "qu'il y en a pour tous les goûts. C'est du slow tourisme. Le développement du vélo à assistance électrique fait que tout devient facile. Ce qui est intéressant à vélo, c’est que l’on peut faire ce que l’on appelle du tourisme diffus. On va venir pour découvrir certains villages, mais en itinérance, on passe également par tous les petits villages qui sont moins connus. On peut découvrir de petites pépites qui sont parfois un peu hors du temps."

Des difficultés l'été avec la chaleur

Si les paysages s'y prennent, les conditions météo peuvent parfois compliquer la pratique. Sylvie Palpant rappelle que "le département a mis des compteurs sur les routes et on s’aperçoit qu’en juillet et août il y faisait tellement chaud l'été dernier qu’il n’y avait quasiment pas de vélos. On a une grande carte à jouer. On pourrait profiter des beaux jours dès le mois de mars". L'occasion également de rappeler que derrière le développement du vélo tourisme se trouve une véritable économie. "En moyenne, un touriste à vélo dépense 69 euros par jour, car il consomme et dépense sur place."