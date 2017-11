En Vaucluse, les animations de Noël se préparent

Alors que Paris s'illumine ce soir grâce à la société vauclusienne Blachère, notre département lui aussi se prépare à fêter Noël.

On compte pas moins de 40 communes en Vaucluse où des animations sont prévues : spectacles, marchés de Noël, etc. Chacune à son échelle, et à sa manière.

Les petites communes en fait

Il en faut parfois peu pour être heureux. Mais il faut beaucoup d'investissement, comme à Pernes-les-Fontaines, où l'on dépense déjà plus de 12.000 euros par an pour les illuminations, alors pour le reste, le maire Pierre Gabert mise sur les bonnes volontés : "Nous avons la chance d'avoir un super tissu associatif à Pernes. Grâce à ce travail bénévole, il peut y avoir des spectacles, des repas, un marché de Noël. Ca vient du coeur, c'est magnifique".

Carpentras, en grand pour la 10e de "Noëls Insolites"

10 ans que les deux dernières semaines de l'année donnent lieu à de drôles de choses dans le centre-ville de Carpentras. Dans une ambiance Tim Burton, burlesque, des dizaines de troupes de théâtre de rue se produisent, en intérieur et en extérieur. Au programme cette année, 250 représentations, un jardin des neiges, une patinoire, une piste de saut à ski un peu particulière... Toutes les informations sont à retrouver sur le site de Noëls Insolites.

À Carpentras, on fête les 10 ans de "Noëls Insolites" Copier

Avignon, suppositions, et espérances

La contestation avait été forte l'an dernier à Avignon lorsque la mairie avait annoncé la suppression du marché de Noël. Les animations proposées à la place n'avait pas forcément convaincu habitants, et commerçants. Cette année, les commerçants ont décidé de mettre la main à la patte, en décorant leurs quartiers, et réalisant un concours de vitrines en intra-muros à partir du 8 décembre.

Même si la mairie d'Avignon n'a pas souhaité répondre à nos questions, quelques indiscrétions permettent de dire que la ville va s'inspirer de ce qui se fait à Carpentras, avec la mise en place d'une patinoire sur la place de l'Horloge, ou encore de spectacles de rue. En tous cas, la mairie indique que les animations débuteront le 1er décembre à 18h, avec le lancement des illuminations, cours Jean Jaurès.