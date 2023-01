"En Vendée je suis vrai", le nouveau slogan de la Vendée

La Vendée lance à partir de ce mercredi une nouvelle grande campagne de publicité pour promouvoir le tourisme dans le département. (La dernière campagne avait eu lieu en 2019). Des spots sur internet et les réseaux sociaux seront diffusés. Et d'autres -825 spots- seront diffusés en février-mars sur les chaînes du groupe TF1. Un investissement total de 600.000 euros pour promouvoir la riche offre touristique du département.

"La Vendée a une notoriété touristique mais ce n'est jamais acquis". Guillaume Jean

Parallèlement la marque Vendée Tourisme devient En Vendée, déclinée en plusieurs langues, In Vendée, Inder Vendée, car le département veut vraiment attirer encore plus de touristes étrangers. Tous les professionnels du tourisme pourront s'approprier ce slogan. "C'est important de renouveler notre image-justifie Karen Alletru, directrice du pôle tourisme de Vendée Expansion- et d'aller chercher de nouvelles clientèles, familles, haut de gamme et les jeunes de 25-35 ans". D'où les spots publicitaires ciblés qui seront diffusés.

"La Vendée a une notoriété touristique évidente mais ce n'est jamais acquis, d'où cette opération, la dernière datait de 2019" ajoute Guillaume Jean, vice-président au conseil départemental. Pour éviter les dangers du surtourisme - car 80% des vacanciers séjournent sur la côte- Vendée Expansion veut aussi les attirer en avant et en après-saison, et faire venir plus de monde vers le bocage ou les marais Poitevin et breton.