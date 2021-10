En Vendée, la ville de Challans stérilise les chats errants

Limiter en douceur le nombre de chats errants : c’est l’objectif de la campagne de stérilisation en cours à Challans. Elle va durer jusqu’au mercredi 22 octobre. Elle prévoit la stérilisation et l’identification de 60 chats errants. Toutes les villes sont confrontées à ce problème, et doivent trouver des solutions. D’après la municipalité, "Un couple de chats non stérilisé peut théoriquement engendrer une descendance de plus de 20 000 individus en 4 ans".

La campagne est financée à 50% par l’association 30 millions d’amis, avec qui la ville, qui finance l’autre moitié, a signé une convention. En pratique, c’est l’association L’Arche de Noé qui assure la campagne de stérilisation et d’identification. Elle est menée sur les secteurs de la piscine municipale, Saint-Dominique et de la Bloire.

La mairie invite aussi les propriétaires des chats à les identifier et si possible à les stériliser.