En Vendée, le Langon a retrouvé son café

Un café qui rouvre et c'est tout un village qui renaît. Après plus de deux ans de fermeture, la petite commune du Langon, près de Fontenay-le Comte en Vendée, a vu rouvrir le café de la place. La mairie a trouvé un couple de gérants venus de Gironde. Sophie et Didier, qui travaillaient auparavant dans la sécurité, ont décidé de changer de vie et de reprendre le commerce.

Ils proposeront bar, tabac et bientôt restauration et loto. "On voulait travailler ensemble, on a postulé, on a été vraiment très bien accueillis. Moi, j'ai un diplôme dans l'hôtellerie restauration, on va faire un menu ouvrier et on proposera des concours de belote, de tarot".

Sophie et Didier, les deux nouveaux gérants du Café de la Place © Radio France - Yves-René Tapon

"C'est un commerce vraiment essentiel", Anne Aimé 1ère adjointe

Le Café de la place est ouvert du mardi au jeudi de 7h à 21h et jusqu'à minuit les vendredis et samedi pour les retransmissions de matchs. Également le dimanche jusqu'à 14h. "On se reposera le dimanche soir, on est juste au-dessus, on n'a pas loin à aller", sourient les deux nouveaux gérants. "On a mis beaucoup de temps à trouver, explique Anne Aimé, première adjointe au maire du Langon, le Covid est passé par là, c'est vraiment essentiel, on a une grande place pour accueillir les camions. Nous, on est là pour les soutenir et faire en sorte que ça fonctionne bien".

Les habitants du Langon attablés dans le café de la place rouvert © Radio France - Yves-René Tapon

