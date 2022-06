En Vendée, une coiffeuse réinvente la perruque avec les cheveux de femmes atteintes du cancer

Stéphanie Retailleau (à droite) et l'une des premières modèles des ses prothèses capillaires Jennifer Jouan.

Se battre contre la maladie, et à la fois s'accepter sans ses cheveux. Voilà une double peine à laquelle sont confrontées beaucoup de femmes atteintes d'un cancer. C'est le cas de Stéphanie Retailleau, une coiffeuse des Herbiers, en Vendée, qui a lancé un site Internet, mercredi 15 juin, pour proposer aux personnes sous chimio une alternative à la perruque, les "Pas d'Chichi" : un turban avec leurs propres cheveux.

Une idée qu'elle a eu lorsqu'elle est, elle-même, tombée malade. C'était en octobre 2020, quelques jours avant ses 40 ans. Cette coiffeuse apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Elle qui refuse d'avoir l'air malade aux yeux de tous ne se voit pas porter une perruque. "Avec une perruque, on sait qu'on est malade. Parce qu'on a cette perruque en plastique qui nous rappelle tout le temps qu'on est malade !", souligne-t-elle.

Au début de la chimio cette mère de famille, coiffeuse de profession, demande à ses enfants de couper ses long cheveux. Au départ, sans vraiment savoir ce qu'elle en ferait, jusqu'à ce que lui vienne une idée. "Je les ai accrochés avec de la colle dans ma cuisine. Je suis allée voir ma mère avec cette bande de cheveux. Et puis ma mère a déchiré un vieux t-shirt et a mis un élastique. Et hop, c'était parti !", sourit-elle.

Je me suis dit 'je suis malade, j'ai un cancer, je suis sous chimio, je n'ai plus de cheveux, mais je suis quand même pas mal' ! - Stéphanie Retailleau

Grâce à ce turban, duquel dépassent ses vrais cheveux, Stéphanie Retailleau se retrouve, regagne en assurance. "Je me suis dit 'je suis malade, j'ai un cancer, je suis sous chimio, je n'ai plus de cheveux, mais je suis quand même pas mal' !"

Alors pourquoi pas aider d'autre femmes atteintes du cancer ? Au fil des mois, en parallèle de son traitement, la coiffeuse affine le processus de production e ses prothèses capillaires confectionnées par des couturières près des Herbiers.

On est comme avant. Comme avant la première chimio. - Jennifer Jouan

"On est comme avant. Comme avant la première chimio, se réjouit Jennifer Jouan, 30 ans, l'une des premières à avoir confié ses cheveux pour tester les premières prothèses capillaires de Stéphanie Retailleau. J'ai trouvé ça vraiment au top ! Ça fait deux jours qu'on a coupé nos cheveux et de le revoir comme ça sur notre crâne, c'est génial !"

Après plusieurs mois de bouche à oreille, Stéphanie Retailleau vient de lancer son site Internet pour commercialiser ses prothèses capillaires. Désormais des femmes de toute la France pourront envoyer leurs cheveux par la Poste pour en recevoir une.