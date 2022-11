EN VIDEO- Julien Doré revisité dans un clip par l'Ehpad des Tilleuls à Savenay

Des Ehpad où il fait bon vivre? oui, ca existe et plus qu'on ne le croit malgré l'actualité. C'est le message des aides-soignantes de la résidence des Tilleuls à Savenay, qui accueille une cinquantaine de résidents. Elles ont tourné un clip pour dire à quel point elles aiment leur métier mais aussi pour rendre hommage aux animatrices bénévoles de l'association les blouses roses. Une association parrainée par Julien Doré. Le clip est donc évidemment une reprise toute personnelle d'une de ses chansons, "Nous".

ⓘ Publicité

Ce mardi après-midi, c'est l'effervescence dans la résidence. Tout le personnel est là, les bénévoles des Blouses Roses également et l'ensemble des résidents rassemblés dans la salle, face à l'écran géant. C'est la diffusion du clip en avant-première. Un grand moment de cohésion et d'émotion aussi.

Les Blouses Roses à gauche, Blandine et Carole à droite, les deux aides-soignantes à l'origine de ce clip © Radio France - Hélène Roussel

Si vous saviez comme je suis heureuse ici" - Denise, 94 ans

"Nous, nous, nous, nous on est là pour vous, pour prendre soin de vous, tant qu'on est entre nous". Le refrain résonne dans tous les sens du terme. "Si vous saviez comme je suis heureuse ici" glisse Denise, 94 ans, l'oeil pétillant. "Toujours un sourire, un mot gentil. Il y a pleins de maisons de retraites où ça se passe bien" complète Gabrielle, 87 ans. Eugène cité dans la chanson, "et pour Eugène, c'est parfois, un petit pastaga", assis dans un coin de la salle suit les paroles en souriant.

A l'origine du projet : Carole, une aide-soignante, fan de Julien Doré, "pour ses chansons, mais aussi pour son investissement aux côtés des blouses roses". Des bénévoles qui viennent ici dans cette résidence tous les mardi après-midi, faire des activités, jouer à la belote et chanter.

loading

Réhabiliter l'image des maisons de retraite

"On voulait les remercier, et puis aussi dire au passage que toutes ces histoires sordides dans les Ehpad, ça nous atteint nous aussi. On aime notre métier, on le fait avec toute notre coeur, il fallait raconter l'histoire des maisons de retraite de façon positive pour une fois", explique Blandine aide-soignante, c'est elle qui a écrit les paroles. Sylvie, bénévole de l'association, parle de son émotion quand elle a assisté aux premières répétitions. "Ici on prend le temps, pour Denise ou Aimée, l'humain est si important, c'est l'amour du métier" dit encore la chanson. La directrice des Tilleuls insiste : "ici, c'est un hâvre de paix, les Ehpad sont des lieux de vies et de joies aussi".

Le clip est diffusé sur les réseaux sociaux et le site internet de la résidence avec un espoir : "que Julien vienne nous voir! on l'attend, ce serait vraiment un grand bonheur" concluent en choeur Carole et Blandine. Peut-être un bon signe ? Ce mardi soir, moins d'une heure après la publication de notre vidéo, l'artiste l'avait retweetée.