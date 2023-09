EN VIDÉO - La vie de Mathieu Dellière, le seul détective privé installé en Mayenne

Mathieu Dellière est détective privé à Laval. La discrétion est son métier, c'est pourquoi il est arrivé dans les studios de France Bleu Mayenne, coiffé d'une casquette et de lunettes de soleil ce jeudi matin. Il s'est installé à Laval cet été après une reconversion.

France Bleu Mayenne : Avant de devenir détective privé, vous avez travaillé pendant huit ans dans l'industrie métallurgique. Pourquoi avez-vous changé de métier ?

Mathieu Dellière : Disons que je ne m'y retrouvais plus, je m'ennuyais un peu. Je travaillais seulement pour le salaire, donc au bout d'un moment, ça ne le faisait plus. Et cette idée-là me trottait dans la tête depuis longtemps et je me suis renseigné comment devenir détective et j'ai sauté le pas, j'ai fait la formation à Paris, les ARP, à l'École supérieure des agents de recherche privés.

Qu'est-ce que vous avez appris dans cette école ?

On apprend beaucoup de choses, mais les trois quarts des cours, c'est du droit. On apprend aussi sur l'admissibilité de la preuve, pour ne pas non plus dépasser les limites de la vie privée.

Pourquoi avez-vous choisi de devenir détective privé ? C'est grâce à des histoires comme Sherlock Holmes ?

J'ai toujours été passionné par tout ce qui est services secrets, renseignement humain, tout ça.

À quoi ça ressemble une journée de détective privé ? Qui vous contacte ?

Il peut y avoir les entreprises, qui veulent qu'on travaille sur de la concurrence déloyale, non-respect des clauses de non-concurrence ou d'exclusivité, des arrêts maladie abusif, du travail dissimulé. Dans le cadre de ces missions-là, on reçoit le client, on le conseille, on met en place une stratégie. On va chercher tout d'abord des renseignements sur internet et ensuite, filatures ou auditions de témoins. Il n'y a pas vraiment de méthodes, c'est suivant la mission et les preuves à apporter. On est beaucoup sur le terrain. Pour les particuliers, on traite les adultères, comme le cliché le veut bien, la garde d'enfants, les carences éducatives, pensions alimentaires, etc. C'est assez large.

Vous traitez avec la police ensuite ou la gendarmerie ?

Juridiquement, pas forcément avec la gendarmerie et la police, mais on peut remettre notre rapport à l'avocat, qui pourra ensuite plaider avec. Si notre client demande de lever des doutes, on peut aussi faire un travail là-dessus.