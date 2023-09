EN VIDEO : le horse-ball s'invite au pole Européen du cheval pour la Champions League

Pendant près d'une semaine, le Pôle Européen du Cheval d'Yvré-l'Evêque, près du Mans, a accueilli la Champions League de Horse-ball. Un sport très physique, un mélange de basket, de handball et de rugby, mais à cheval !

Du rugby, du handball ou du basket à cheval

Un sport méconnu mais qu'explique simplement Laura Boutin, coordinatrice de la Champions League au Pole Européen du cheval : "Un sport collectif qui se pratique à cheval avec un ballon. On a un ballon de foot entouré de six anses en cuir qui nous permettent de faire des passes, de l'arracher, le ramassage sans descendre de cheval. Et c'est plutôt spectaculaire parce qu'on se retrouve sur un petit terrain qui fait environ 60 mètres par 30 et où on met huit chevaux qui vont à toute allure pour essayer de marquer le plus de buts. La défense doit être dans le même sens que l'attaque, obligatoirement pour protéger joueurs et cavaliers et éviter les chocs frontaux. Et on trouve des solutions avec des passes pour arriver jusqu'au but. C'est un peu de basket, de rugby à cheval. On retrouve la passe rugby avec beaucoup de stratégies qui sont proches du handball aussi, avec des croisées. On va retrouver le basket et la notion de panier. Et puis il faut former un bon couple avec son cheval ou son poney. Et après, ça reste, comme tous les sports, être plutôt athlétiques et à l'aise !"

La France, un beau palmarès

Les équipes françaises ont particulièrement brillé dans ce championnat européen cette année. Chez les moins de 16 ans, les deux premières marches du podium sont tricolores, avec les Etrêts en tête (01) et Montpellier en second.

Chez les féminines aussi, la France a pris la tête avec une équipe de Salon-de-Provence.

C'est seulement en Pro Elite que l'Italie s'offre l'or, devant l'équipe de Lille qui se contente de l'argent.