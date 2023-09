EN VIDEO : un concert de rock ukrainien pour célébrer l'amitié ukraino-sabolienne, à Sablé-sur-Sarthe

Ils étaient presque une centaine pour assister au concert donné ce samedi matin devant la mairie de Sablé-sur-Sarthe. Des passants, mais aussi des spectateurs venus spécialement pour célébrer l'amitié entre les pays saboliens et la région de Drohobytch, qui dure depuis le début du conflit, à travers l'association d'amitié.

Un jumelage en temps de guerre

Depuis le début du conflit, la communauté de commune du pays Sabolien a envoyé près de 250 tonnes d'aide humanitaire à l'Ukraine et accueilli près d'une cinquantaine de réfugiés. Grâce notamment à l'impulsion de Jérôme Hervé, à l'origine de l'association d'amitié. Pour lui, ce jumelage prend tout son sens : "Le mot jumelage peut faire peur parce que je trouve qu'il est aujourd'hui banalisé et on voit toutes ces villes et villages jumelées mais il se passe pas grand chose. Là, c'est un jumelage qui survient en temps de guerre. C'est un jumelage utile et durable parce que la guerre est là encore, on ne sait pas pour combien de temps. Mais derrière, il y aura la reconstruction de l'Ukraine et il y a il y aura une suite à l'aide humanitaire qui est orientée sur l'économique." Un forum va être organisé en mars 2024, entre des chefs d'entreprise saboliens et ukrainiens pour réfléchir à des projets d'implantation.

Un temps de joie en pays sabolien

Ce voyage d'officialisation du jumelage a été une bouffée d'air pour toute la délégation, explique le maire Taras Kuchma : "Autour de nous, il y a toujours des bombes, des explosions. Et ici, comme on est arrivé ici, dans cet endroit paisible, calme, ça donne les meilleurs sentiments ! " Jérôme Hervé abonde"Je me rends compte aujourd'hui que c'est un tel message d'espoir pour eux et ils en ont déjà tellement besoin. Le maire m'expliquait que toutes les nuits, il vit sous les alertes à la bombe. Ils ont pris trois missiles en plein cœur de leur ville il y a quinze jours. Donc pour eux, c'est tellement de bonheur pour avoir cette parenthèse, mais aussi de voir ce peuple que nous représentons engagé derrière eux. Ce n'est que du bonheur."

Le concert du groupe de rock ukrainien Fusion a donc fait du bien, aux habitants comme à la délégation, qui s'est rapidement mise à danser devant les spectateurs.

Janique, une habitante de Solesmes, venue pour le concert espère que cela va rappeler l'Ukraine aux consciences et remobiliser la solidarité des habitants : "Les gens ont un peu oublié, ils ont repris le train de la vie, mais là bas, il se passe plein de choses difficiles et il faut continuer à aller les soutenir, à les aider". Les dons récoltés au chapeau seront utilisés pour construire des logements en Ukraine.