EN VIDÉO - Visitez les nouveaux locaux du SDIS de la Mayenne, le Service Départemental d'Incendie et de Secours

Les pompiers de la Mayenne ont pris leurs quartiers dans leurs nouveaux locaux à Saint-Berthevin. Le SDIS, le Service Départemental d'Incendie et de Secours, permet désormais de regrouper tous les services des pompiers en un seul et même endroit.

Saint-Berthevin, France

Le SDIS, le Service Départemental d'Incendie et de Secours, de la Mayenne déménage. Il s'installe rue de l'Eglanière, à Saint Berthevin, juste à côté de la rocade.

Ce changement était devenu nécessaire pour le travail des sapeurs-pompiers. Jusque-là, les différents services, comme les ressources humaines et le centre d'appel, étaient dispersés dans Laval. Maintenant ils sont tous au même endroit pour plus d'efficacité, dans des locaux de plus de 3000 m².

Les travaux ont coûté un peu plus de six millions d'euros, financé par le SDIS sur ses fonds propres.

Reportage, Emma Deunf.