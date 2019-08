En visite à Montpellier, Frédérique Vidal annonce une revalorisation des bourses étudiantes

Montpellier, France

De 11 à 60 euros supplémentaires par an pour les étudiants boursiers de l'enseignement supérieur. Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, a profité d'une visite de l’Université et du CROUS de Montpellier pour annoncer une revalorisation des aides versées aux étudiants les plus modestes.

Une hausse de 1,1% qui concerne près de 720 000 étudiants, pour un montant total de 46 millions d'euros. Elle a également annoncé une aide 500 euros pour les bacheliers qui changent d’académie pour aller étudier dans le Supérieur, une sorte de prime d’installation.

Elle a également promis aussi à l'avenir une simplification des différentes aides auxquelles les étudiants peuvent prétendre.

Dans l’académie de Montpellier, qui concerne Montpellier, Nîmes et Perpignan, on compte 37.000 boursiers, soit 36% des étudiants.