EN IMAGES - En visite à Valençay, la princesse Anne du Royaume-Uni attire de nombreux curieux

La princesse Anne aime bien Valençay. C'est la troisième fois qu'elle se rend dans la commune indrienne : elle était déjà venue en 2008 et en 2011. La fille de la Reine Elisabeth II a participé à l'hommage rendu aux 104 agents des services secrets britanniques tombés en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Les premiers avaient été parachutés autour de Valençay.

Les familles de plusieurs agents étaient présents, pour la plupart des descendants. La princesse Anne est arrivée à 13 heures. Elle a salué les familles et les anciens combattants. Dans un discours de cinq minutes, elle a salué "la commémoration d'aujourd'hui illustre _la coopération et l'amitié que nos deux pays partagent, entre la Grande-Bretagne et Valençay_".

C'est un honneur pour moi d'être parmi vous en souvenir des agents qui ont sacrifié leur vie"

La princesse Anne a pris le temps de saluer tous les anciens combattants présents lors de la cérémonie © Radio France - Jérôme Collin

De nombreux curieux venus apercevoir la princesse

Au bord du rond-point sur lequel se trouve le mémorial, une centaine de curieux. Des habitants et des touristes de passage dans la région. "J'adore les histoires de princesse. J'aime bien les tenues, comment elle est habillée. C'est sympa !", témoigne Françoise, venue avec deux amies. Elles sont bien équipées : "petit gâteau, bouteille d'eau, siège pour ne pas rester debout trop longtemps".

La voir ici à Valençay, c'est un honneur pour les habitants"