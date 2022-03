En Voiture Simone propose de visiter le Poitou à bord d'un vieux combi Volkswagen de 1976

Depuis cet été, Marie sillonne les routes du Poitou à bord de son vieux combi. Elle s'est lancée dans l'aventure En Voiture Simone, des promenades touristiques pour ceux qui souhaitent découvrir le territoire viennois. Chaque après-midi en semaine, et tout le week-end, elle prend entre deux et sept passagers et les emmène sur un des trente circuits qu'elle a prévus. Ils sont divisés entre cinq thématiques comme la gastronomie, le vin ou encore les châteaux. Ils sont conçus pour les petits comme les grands avec un objectif principal : passer un moment de convivialité. "C'est l'occasion de se divertir et de passer un bon moment, ensemble", explique Marie.

Elle est très fière de son combi, qu'elle nomme Simone, un T2 Volkswagen de 1976 avec de très larges vitres qui offrent une vision panoramique : "Simone, elle a une histoire. Elle a été fabriquée en France et je suis sa quatrième propriétaire. Avant que je le rachète, il était à Clermont mais chose amusante, son premier propriétaire habitait Poitiers".

Un véhicule avec une histoire

Le nom En Voiture Simone, a plusieurs origines. Tout d'abord, l'expression populaire que Marie affectionne beaucoup, mais surtout, parce que plusieurs Simone ont marqué l'histoire, comme Simone de Beauvoir, Simone Veil ou encore Simone Signoret. Mais surtout Simone Louise des Forest, la première pilote automobile française, dès les années 1930.

Le pigeonnier de Vouzailles, construit en 1674, fait partie des monuments que Marie propose de découvrir. © Radio France - Corentin Debuire

Les départs avec En Voiture Simone se font de Neuville-de-Poitou, pour des trajets allant jusqu'à 40 kilomètres aux alentours de la commune. Généralement, l'expérience dure deux heures, avec une pause gourmandise prévue au milieu. Durant les visites, Marie offre des anecdotes et propose des quizz. En fonction du parcours choisi, elle peut faire visiter un pigeonnier, un moulin, des châteaux ou encore des cavistes. Et certaines s'achèvent même près d'un enclos pour aller nourrir des baudets, pour le plus grand plaisir des enfants.

Le moulin Tol, à Cherves, construit au XVIIe siècle. © Radio France - Corentin Debuire

Les réservations se font par téléphone au 06 31 31 59 68. Plus d'infos sur les différents circuits proposés, à retrouver sur le site internet En Voiture Simone.