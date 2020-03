" En vous confinant, vous rendez service à tout le monde", Pr Wissam El Hage, psychiatre à Tours

Nous vivons une période anxiogène et c'est normal de le ressentir comme tel dit le Pr Wissam El Hage. Mais le confinement ne veut pas dire s'isoler. Il faut garder un rythme d'activités surtout avec les enfants, et rester en contact téléphonique avec ses proches.

Rues désertes, commerces fermés, et un pays en guerre sanitaire selon les propres mots du Président. De quoi stresser beaucoup de Français. Et c'est normal dit le psychiatre Wissam El Hage, responsable du centre régional de psychotraumatologie à Tours.

Bien sûr que l'on peut ressentir de la frustration en confinement. De l'anxiété aussi face à une épidémie et une situation inédite. Cela peut être du stress mais ce n'est pas traumatique", Pr Wissam El Hage

C'est d'autant plus stressant pour les personnes à risques, comme les immuno-déprimées, les femmes enceintes ou les personnes souffrant d'autres pathologies. " Mais il y a aussi les inquiétudes financières et économiques pour les artisans qui ne peuvent plus travailler, les travailleurs précaires, les commerçants..."

"Le confinement n'est pas s'isoler"

L'essentiel, pour Wissam El Hage est de rester en contact avec ses proches. Surtout ne pas s'isoler et tomber dans des pratiques addictives comme l'alcool ou le cannabis. Garder un rythme le plus normal possible surtout avec les enfants.

Les enfants justement, il ne faut rien leur cacher. Les rassurer, tout leur expliquer et surtout ne pas les laisser tout seul devant la télé et ses informations anxiogènes.