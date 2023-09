Encadrement des loyers à Paris : "43 locataires remboursés" depuis janvier

Coup de pression sur les propriétaires depuis que la ville de Paris peut sanctionner et dresser des amendes en cas de loyers abusifs. Depuis le 1er janvier 2023, il y a eu 1.181 signalements de locataires sur la plateforme de la mairie de Paris, 183 mises en demeure et 20 amendes dressées**.** Selon ce bilan sur huit mois, "43 locataires ont obtenu le remboursement de leur trop perçu" annonce ce mardi sur France Bleu Paris Ian Brossat, adjoint en charge du logement et sénateur communiste de Paris. "En tout, ça fait près de 100.000 euros rendus à des locataires abusés."

Toutefois, Ian Brossat estime qu'il y a "encore trop peu de locataires" qui osent franchir le pas. Ils " s'auto-censurent" par peur d'être en mauvaise posture face à leur propriétaire. Ian Brossat veut rassurer et appelle les locataires abusés à signaler leur propriétaire sur cette plateforme en ligne, "c'est la mairie qui se charge d'adresser les mises en demeure et de veiller aux remboursements".

"L'ensemble des signalements seront traités ", assure Ian Brossat, mais "ça prend du temps, il y a des propriétaires qui se défendent devant les tribunaux, mais tous les dossiers seront traités et s'il n'y a pas remboursement, il y a amendes". "Nous venons de dresser une amende maximale de 5.000". Jusqu'à 5.000 euros, l'amende maximale pour une personne physique, 15.000 euros pour une personne morale.

Développer le logement abordable

L'encadrement des loyers est-il vraiment efficace pour faire baisser les prix ? "En 2019, les loyers avaient explosé à Paris, et depuis il y a une relative stabilité du niveau des loyers, donc l'encadrement des loyers a été utile, mais il y a encore des abus sur les petites surfaces, studios et deux pièces. Il y a besoin d'une vigilance particulière."

Le logement est une "bombe sociale" dit le président de l'association des maires de France. Constat partagé par Ian Brossat pour qui il y a deux solutions : "La première, c'est d'encadrer les loyers, et deuxièmement, c'est développer le logement abordable." La ville de Paris vise 40% de "logement public" d'ici 2035.

Paris cible aussi les étudiants qui peinent de plus en plus à se loger : "À Paris, nous développons chaque année 1.000 nouveaux logements étudiants. Si dans toute la région, on développait massivement du logement Crous, on n'en serait pas là. Par exemple, dans le 92, on développe très peu de logements étudiants."

Ian Brossat promet aussi de mener ce combat au Sénat**, où il vient d'être élu. Son premier combat sera "la régulation des meublés touristiques, comme AirBnB, particulièrement avec les JO, il ne faut pas que ça se développe au détriment de nos habitants".