La métropole de Toulouse ne s'est pas portée candidate pour encadrer les loyers, contrairement à Bordeaux, Lyon, Grenoble et Montpellier. C'est regrettable estime Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée au Logement.

Encadrement des loyers non testé à Toulouse : "Je le regrette", dit la ministre déléguée au Logement

Après Paris et Lille, les quatre métropoles de Bordeaux, Lyon, Grenoble, Montpellier, ainsi que "plusieurs intercommunalités de région parisienne" se sont "portées candidates" pour encadrer les loyers, annonce la ministre déléguée au Logement Emmanuelle Wargon. Marseille et Toulouse "qui avaient indiqué leur intention de le faire y ont renoncé et je le regrette", a déclaré la ministre dans une interview accordée au quotidien Les Echos daté de mardi, au lendemain de la date limite de candidature pour les villes volontaires à ce dispositif programmé jusqu'en 2023. Ce dispositif permet de plafonner les montants des loyers pour limiter les abus des propriétaires.

"Toulouse a aussi besoin de cet encadrement des loyers." — Antoine Maurice

Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, s'était engagé à réfléchir à cette possibilité, plusieurs études et auditions ont été menées. Le groupe de réflexion a conclu qu'à Toulouse il n'y avait pas tant d'écart entre les loyers du public et du privé, que le niveau de loyer moyen évoluait faiblement et qu'il existe par ailleurs déjà des mesures locales pour encadrer les loyers.

"Toulouse sur ce sujet, comme sur d'autres, est au bord de la transition dans laquelle s'engagent de nombreuses villes qui ont à cœur de repenser le développement des grandes villes", a réagi sur France Bleu Occitanie la semaine dernière l'élu écologiste Antoine Maurice. "À contresens, M. Moudenc est à contresens", a tweeté François Piquemal également membre de l'opposition à Toulouse et militant au sein de l'association Droit Au Logement (DAL).