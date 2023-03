Encadrement du démarchage téléphonique : une "mesurette", estime l'UFC Que Choisir

Le démarchage téléphonique est désormais mieux encadré ! À partir d'aujourd'hui les appels intempestifs sur les téléphones fixes ou portables seront peut être un peu moins nombreux : une nouvelle réglementation entre en vigueur . Elle prévoit notamment l'interdiction d'appeler le weekend, les jours fériés, mais aussi avant 10 heures et après 20 heures. Une "mesurette" estime Matthieu Robin, responsable adjoint des Etudes chez l'UFC Que Choisir auprès de France Bleu Picardie.

France Bleu Picardie : Concrètement à partir de ce 1ᵉʳ mars qu'est-ce qui change ?

Matthieu Robin : Un nouvel encadrement du démarchage téléphonique entre en vigueur. Cet encadrement est très laxiste parce qu'il autorise le démarchage téléphonique pendant des plages horaires de 9 heures par jour, en semaine, et la possibilité pour le démarcheur de vous appeler jusqu'à quatre fois au cours d'un même mois. Si vous avez la chance de décrocher et que vous indiquez aux démarcheurs, que vous n'êtes pas intéressé par le produit ou service qu'il vous propose, il n'y aura plus d'appel pendant une durée de 60 jours. C'est vraiment un encadrement minimaliste puisqu'il revient au contraire quasiment à valider des pratiques qui sont assez intolérables.

À l'UFC Que Choisir, le suivi du démarchage est un sujet qui nous inquiète particulièrement, parce que les secteurs qui ont le plus recours à cette technique de vente sont ceux qui ont le plus de litiges. Si je prends un exemple très simple, celui de l'assurance, on 10 000 litiges chaque année dont 10 % sont en lien avec le démarchage téléphonique. C'est assez conséquent et ça va toucher des produits qui sont très complexes. C'est le cas par exemple des mutuelles sur lesquelles, quand vous êtes démarché par téléphone, vous n'avez pas le temps de consulter les garanties qui sont en lien avec ce type de contrat, ni celui de faire jouer la concurrence pour choisir le contrat qui est le plus adapté. C'est pour ça que nous nous sommes en faveur d'un encadrement beaucoup plus sévère, beaucoup plus strict du démarchage téléphonique, puisque nous souhaitons qu'il soit interdit par défaut et que les consommateurs qui souhaitent être démarchés aient à l'indiquer aux professionnels qui sont concernés.

Est-ce compliqué à mettre en place ?

Cela n'a rien du tout de fantaisiste comme proposition, dans la mesure où c'est d'une part déjà ce qui se passe pour l'ensemble des autres moyens de communication entre les consommateurs et les professionnels, pour les SMS, pour les mails : si vous souhaitez avoir à être abonné à une newsletter, il faut cocher une case pour que ce soit le cas. Le deuxième élément, c'est qu'ailleurs en Europe, il y a déjà des pays qui ont franchi le pas, notamment l'Allemagne ou le Royaume-Uni, des pays dans lesquels pour être démarché, il faut préalablement l'avoir autorisé.

C'est donc une fausse bonne idée cet encadrement ?

En l'état, c'est une fausse bonne idée puisque ça vient valider des pratiques qui sont tout à fait délétères. Des appels qui sont malheureusement incessants et qui seront très peu limités avec cet encadrement puisque c'est jusqu'à quatre appels par mois pour le même produit ou même service et des plages horaires qui restent très conséquentes. En conséquence, nous sommes en faveur de l'interdiction pure et simple du démarchage non sollicité par téléphone. C'est déjà quelque chose qui existe, notamment sur certains secteurs d'activité, celui de la rénovation énergétique par exemple ou du compte personnel de formation.

On voit plus généralement que cette technique intrusive de vente, en plus de créer des litiges, mine la confiance que les consommateurs accordent à tel ou tel secteur. Je prends le cas de la rénovation énergétique, une nouvelle fois, il y a tellement de litiges sur ce secteur là que les consommateurs sont très peu enclins à réaliser des travaux importants pour économiser de l'énergie et atténuer les effets du changement climatique de façon plus générale.

Avez-vous les moyens de vous faire entendre sur cette question ? Est-ce que vous menez les actions de sensibilisation, de lobbying auprès des parlementaires pour durcir ce texte ?

Oui, ça fait de très nombreux mois et même années effectivement qu'on est, avec d'autres associations, tout à fait favorables à une interdiction pure et simple du démarchage téléphonique non consenti. On a plusieurs députés, même de l'opposition, qui soutiennent des propositions de loi pour encadrer davantage le secteur. Manifestement, ce n'est pas une volonté très forte du gouvernement d'aller dans ce sens là. On a une nouvelle fois une mesurette s'agissant du décret s'agissant du nombre d'heures et des plages horaires d'appel pour le démarchage téléphonique, cela reste très insuffisant pour mettre un terme à ces mauvaises pratiques.