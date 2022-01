Enceintes et isolées, des futures mamans sont accueillies dans une colocation solidaire à Nantes

À Nantes, l'association La Maison de Marthe & Marie propose une colocation solidaire à de futures mamans, isolées et en difficulté. Marie Le Campion, la responsable de la structure nantaise, et Elianny, l'une des ces jeunes femmes, racontent.

Le projet de l'association de La Maison de Marthe & Marie est à l'initiative d'une sage-femme, Aline. Elle a été confrontée à la détresse de certaines jeunes femmes qui risquaient de se trouver à la rue. Suite au constat alarmant d’un nombre trop restreint de structures d’hébergement pour les femmes enceintes en difficulté, Aline s’entoure d'une équipe motivée et cherche à fonder une maison d’accueil pour ces jeunes femmes. En 2010, naît ainsi l’idée d'une colocation solidaire où de jeunes futures mères en difficulté côtoient des jeunes femmes volontaires pour les entourer et les soutenir.

La première maison voit le jour en 2012 à Lyon, puis suivent d'autres logements à Paris, Nantes, Strasbourg, Lille et Rouen. Avec deux logements à Paris, La Maison de Marthe et Marie compte désormais sept colocations.

L'antenne nantaise est créée en septembre 2015 avec à sa direction, Marie Le Campion.

Déposer ses valises et sa peine

Ces jeunes femmes viennent à La Maison de Marthe & Marie de deux manières, soit directement après avoir recherché sur Internet "femmes enceintes en difficulté" et "recherche de logement", soit par l'intermédiaire des assistantes sociales et des sages-femmes qui commencent à bien connaître l'association à Nantes.

Elles sont accueillies quel que soit le stade de leur grossesse et peuvent rester jusqu'au premier anniversaire de leur enfant. En moyenne, depuis 2015, ces jeunes mamans restent entre dix mois et un an.

Et ce que beaucoup me disent, c'est : "J'ai enfin le droit d'être enceinte." - Marie Le Campion

Affiche de l'association de La Maison de Marthe et Marie

Les futures mères qui sont accueillies arrivent souvent dans un état de fatigue physique et psychologique suite à une double rupture. Tout d'abord, celle avec le père de l'enfant, soit parce qu'il ne souhaite pas l'accompagner dans sa grossesse, soit parce que le couple s'est déjà séparé. Et pour la plupart d'entre elles, la rupture est également familiale, car cette grossesse est très mal acceptée par l'entourage qui souvent les met à la porte de chez elles.

Avec le père, ça ne se passait pas forcément bien. J'étais un peu perdue, je ne savais pas trop où aller et je voulais un endroit bien pour accueillir ma fille - Elianny, colocataire à La Maison de Marthe & Marie à Nantes

L'accueil au sein de La Maison de Marthe & Marie se fait sous certaines conditions. Il faut que la jeune femme soit majeure et enceinte de son premier enfant et qu'elle n'ait pas de difficultés médicales ou psychologiques qui nécessiteraient un accompagnement beaucoup plus important que celui que la structure peut offrir. Il est obligatoire que la jeune femme soit en situation régulière sur le territoire français. Et bien évidemment, il faut avoir le désir de vivre en colocation et de partager le quotidien avec d'autres jeunes femmes que l'on ne connaît pas et que l'on n'a pas choisies.

Une colocation solidaire

Plus qu'une colocation ordinaire, le projet porté par La Maison de Marthe & Marie apporte une dimension de vie en communauté avec une valeur commune qui est la solidarité.

À Nantes, l'appartement accueille huit jeunes femmes, quatre enceintes et quatre autres qui sont volontaires et qui s'engagent pendant un an à soutenir et à accompagner les futures mères pendant leur grossesse et les premiers mois de leur enfant.

Comme quand on arrive un peu partout, on est toujours un peu timide, on n'ose pas trop. Et puis après, avec le temps, en général, le feeling se fait assez rapidement - Elianny

Elianny et ses colocataires de La Maison de Marthe et Marie à Nantes

Les jeunes femmes volontaires sont âgées de 25 à 35 ans et souhaitent s'engager dans un projet solidaire pendant un an. Elles connaissent l'association grâce au bouche à oreille : "Elles entendent parler de l'expérience qu'une autre de leurs amies ou une amie d'amie a vécue dans une autre colocation."

Marie Le Campion les reçoit et les questionne sur leurs motivations ainsi que sur leur parcours personnel et professionnel : "Je m'attache surtout à comprendre quelles sont les motivations pour elles de venir vivre dans cette maison et m'assurer qu'elles ont bien compris que c'était un engagement véritable qu'elles prenaient pendant un an."

Une jeune mère aidée par une volontaire, dans La Maison de Marthe et Marie

La difficulté que pourraient rencontrer ces jeunes femmes est de trouver un équilibre entre leur vie personnelle, leur vie professionnelle et cet engagement qui doit être premier pendant cette année de colocation.

C'est une très belle école de la vie pour elles - Marie Le Campion

Un accompagnement de tous les instants

À Nantes, Marie Le Campion a pour mission de coordonner le dispositif d'accompagnement de ces jeunes mamans. Elle fait le lien entre les jeunes femmes et les assistantes sociales qui les accompagnent afin qu'elles puissent avoir identifié autour d'elles tous les lieux ressources qui peuvent leur servir dans tout leur parcours de vie avec leurs enfants.

Ces jeunes femmes s'engagent, lorsqu'elles viennent vivre dans la Maison de Marthe & Marie, à être accompagnées à l'extérieur de la colocation par les services sociaux - Marie Le Campion

Toutes les semaines, Marie Le Campion organise des temps de rencontres, plus ou moins longs, avec chaque jeune maman pour aborder avec elle des questions autour de sa vie, de la construction de son avenir avec des projets professionnels et de relogement.

Un atelier créatif avec l'un des bébés de La Maison de Marthe et Marie

Marie Le Campion est également là pour s'assurer qu'à l'intérieur de la colocation, toutes ces jeunes femmes vivent en harmonie, que chacune d'elles y trouve sa place et s'y sente bien.

Mon objectif, c'est qu'elles prennent confiance en elles et en leur capacité à devenir la meilleure maman possible pour leur bébé - Marie Le Campion

L'association a su également s'entourer de bénévoles qui viennent de manière régulière à la colocation pour passer des moments conviviaux et organiser des ateliers créatifs avec les futures mamans. Ce groupe qui se fait appeler Les amis de Marthe & Marie réunit des femmes en congé maternité, des grands-mères, etc.

Un trousseau de naissance à La Maison de Marthe et Marie

Une chose est sûre, même si toutes les difficultés ne sont pas évanouies dans la nature, Marie Le Campion est heureuse de voir ses anciennes protégées continuer à avancer dans la vie, à être des mères attentives et aimantes.

C'est une vraie joie pour moi d'avoir de leurs nouvelles, de voir comment elles continuent à avancer - Marie Le Campion

