Encore 2.000 coureurs sont attendus au départ des 10 kilomètres du canal ce dimanche à Périgueux

Périgueux, France

C'est la course à pied la plus populaire du Périgord ; les 10 kilomètres du canal s'élanceront ce dimanche 1er décembre à 11h15 du stade Francis-Rongiéras à Périgueux, pour une boucle avec retour sur la piste d'athlétisme. Le record de l'épreuve est détenu le champion périgourdin Yoann Kowal en 29 minutes et 36 secondes, et l'an dernier, c'est l'Ethiopien Masha Féléké Haïlé qui a gagné en 30 minutes 39 secondes. Mais cette course organisée par la section triathlon du Club athlétique périgourdin est avant tout un rendez vous populaire. De nombreux concurrents viennent déguisés. Les 10 kilomètres sont aussi une fête caritative : 2 euros sur les 12 de l'inscription sont reversés au Téléthon. (l'an dernier 5 800 euros avaient été offerts au Téléthon). Les 12 euros d'inscriptions permettent donc au CAP-triathlon de participer au Téléthon, mais aussi d'offrir un t-shirt à chaque participant, et de payer le chronométrage, le balisage et les ravitaillement, mais pas d'offrir des primes aux vainqueurs.