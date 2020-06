Encore 2000 personnes contre le racisme et les violences policières à Toulouse

Cette fois la manifestation, à l'appel du "Comité vérité et justice 31", était un peu plus "organisée" que celle du 3 juin. Ce mercredi 10 juin, à partir de 18 heures, des centaines de manifestants se sont rassemblés à Toulouse square Charles de Gaulle, devant le métro Capitole, pour protester contre le racisme dans la société et contre les violences policières. Au plus fort du rassemblement, près de 2000 personnes étaient présentes selon la préfecture de Haute-Garonne. Une estrade avait été installée avec des micros, les prises de paroles se sont multipliées, de militants "connus" jusqu'aux prises de paroles plus anonymes, témoins ou victimes déclarées de brutalités lors d'interpellation par exemple. Les "Justice pour Adama" ont retenti fort dans le ciel toulousain, ainsi que d'autres chants. De nombreux manifestants tenaient des pancartes "Black Lives Matter" ou "I can't breathe", témoignage de soutien et d'indignation continu, depuis la mort de George Floyd à Minneapolis le 25 mai.

Parmi les manifestants, certains se mobilisaient pour la première fois comme Paul, un trentenaire. Applaudissant aux différentes prises de parole cette homme noir descend dans la rue, "choqué" par les images du meurtre de George Floyd. Pour Paul, "il faut que l'Etat soit plus proches de toutes les populations, aider la communauté noire et arabe à vraiment s'intégrer, il y a vraiment des écarts". Un peu plus loin, perchée sur un muret, pancarte en main, Noélie accepte de témoigner de ce qu'elle appelle le "racisme ordinaire". "Ce sont des gens dans la rue, des remarques sur des cheveux, des petites choses, et si on répond, on nous dit que ce sont des blagues, alors on a une rage en nous".