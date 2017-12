Le Mans, France

Des enfants, et aussi des adultes, l'association Montjoie compte 26 établissements spécialisés dans la région pour les accueillir. Encore beaucoup d'enfants voire de bébés victimes de violences en Sarthe. Sa directrice Patricia Cortes, est notre invitée ce mercredi.

"Aujourd'hui les profils des enfants accueillis sont des enfants placés au titre de la protection de l'enfance" nous dit Patricia Cortes, la directrice de l'association Montjoie, "ça veut dire que ce sont des enfants qui souffrent au titre de leur cellule familiale de carences affectives, éducative, qui ont parfois subit des violences, qui n'ont parfois eu aucune hygiène et sur lesquelles il faut reprendre les fondamentaux. La durée de placement est très variable; on peut accueillir des très très jeunes, voire des bébés et nous allons jusqu'à 18 ans en ce qui concerne les adolescents. Ils sont pour la plupart issus de familles très défavorisées. Nous nous retrouvons aussi avec quelques enfants qui ont été adoptés et là ce ne sont pas des enfants qui sont issus de milieux défavorisés.

Des centres pour les adultes

L'association Montjoie compte également neuf établissements dans la région dont six en Sarthe pour l'accueil des adultes. "Dans ces centres, ce sont des personnes qui souffrent d'addiction", poursuit Patricia Cortes, la directrice de l'association Montjoie, "et qui ont décidé de rentrer dans une démarche de soins. nous avons également un centre sur l'accompagnement des risques, tout simplement par exemple pour les toxicos, passez moi l'expression : à se piquer proprement. On accueille aussi des personnes fragilisées par la maladie qui ont des cancers, ou le VIH".

Sur les moyens, une délégation de la CGT a dénoncé ce mardi à l'occasion des 70 ans de l'association une "ubérisation" du travail. Patricia Cortes, la directrice de l'association Montjoie répond que : "malgré des budgets qui sont parfois en diminution, nous arrivons à faire face et à assurer une prise en charge éducative par rapport aux vesoins des personnes que l'on reçoit.