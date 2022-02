Les communes rurales sarthoises attendent plus du gouvernement face au sentiment d'abandon

Désertification médicale, départ des services publics, attractivité des territoires ruraux : autant de sujets au programme du déplacement de Joël Giraud en Sarthe. Le secrétaire d'Etat chargé de la ruralité passe la journée dans notre département, jeudi 17 février. Il est attendu au centre hospitalier de Montval-sur-Loir avant de se rendre dans une pépinière d'entreprises à Spay. Il est également attendu à Fercé-sur-Sarthe, la commune de Dominique Dhumeaux. "J'attends de cette visite de pouvoir faire un point d'étape sur "l'Agenda rural". C'est un document qui faisait suite à la crise des gilets jaunes pour essayer de réduire le sentiment d'abandon dans nos territoires", réagit celui qui est aussi président de l'association des maires ruraux de Sarthe et qui avait participé avec ses confrères à l'élaboration de 183 propositions.

Une action encore incomplète pour aider le monde rural

Invité de France Bleu Maine ce jeudi, il pose un regard mitigé sur l'action du gouvernement en la matière. "On est au milieu du gué, il reste encore beaucoup de chemins à parcourir pour que les habitants voient des services publics revenir dans les villages. Il faut qu'il voit les choses sur lesquelles on aimerait un petit coup de main pour aller plus vite", estime Dominique Dhumeaux.

Le secrétaire d'Etat en charge de la ruralité va également inaugurer le nouvel espace France Services aménagé à Noyen-sur-Sarthe. C'est l'une des réponses du gouvernement à la disparition progressive des services publics en zone rurale. Selon la feuille de route fixé par l'Etat, ces espaces sont censés être situés à 30 minutes maximum en voiture des citoyens. "C'est une bonne ressource pour faire des démarches rapidement ou pas trop loin de leur domicile", considère Dominique Dhumeaux. "C'est un bon début, ça permet de remailler le territoire. Mais si on s'arrête là, on n'aura pas fait le chemin complet, car en consommation d'essence, ça veut dire 7 euros aller-retour.", ajoute-t-il.

Le président de l'association des maires ruraux en Sarthe souhaite une présence humaine accrue. "N'oublions pas que 13 millions de Français sont en difficulté avec le numérique. Il faut des réponses de proximité sans passer par le smartphone ou l'ordinateur", indique-t-il. Le maire de Fercé-sur-Sarthe estime qu'il faut aller plus loin : "Il faut peut-être retravailler pour que les mairies, qui sont au plus proche des citoyens, soient les premiers recours. Donc remettre des services dans les mairies, mais on sent que le gouvernement traine un peu des pieds pour arriver jusque-là" regrette Dominique Dhumeaux.

La loi d'orientation des mobilités adoptée en 2019 ne traite pas du milieu rural.

Le gouvernement communique régulièrement sur sa volonté d'aider le monde rural. Mais les actions tardent parfois à se concrétiser. La question de la mobilité en est le symbole. "La loi d'orientation des mobilités adoptée en 2019 ne traite pas du milieu rural. Une fois encore, on est au milieu du gué. Il y a une loi mise en place mais on n'a pas encore les outils pour que des solutions soient trouvées en milieu rural", déplore Dominique Dhumeaux. Il réclame un système de péréquation pour soutenir les petites communes. "On demande aux territoires de prendre en charge la mobilité sans avoir de financements derrière pour les mettre en œuvre", conclut le président de l'association des maires ruraux en Sarthe.