Encore beaucoup de questions autour du projet de faculté de médecine entre Orléans et Zagreb

Le 26 janvier dernier, le maire LR d'Orléans Serge Grouard, et son adjoint à la santé Florent Montillot, dévoilaient leur projet de créer à Orléans une antenne de la faculté de médecine de Zagreb, en Croatie. Il s'agit de permettre à des étudiants français de suivre, depuis Orléans, en distanciel et en anglais, les cours dispensés par l'université de Zagreb, à travers un module spécifique déjà existant et destiné aux étudiants étrangers. Les jeunes passeraient leurs examens à Zagreb, et feraient leurs stages pratiques, c'est le projet, dans des établissements de santé d'Orléans ou de la région.

C'est une réponse, selon les deux élus, au problème, devenu insurmontable, de la désertification médicale. "Aujourd'hui 150 000 loirétains n'ont pas de médecin traitant" assène Florent Montillot. "C'est 24% de la population". C'est une réponse aussi, au constat dressé par le doyen de la faculté de médecine de Tours, et président de la conférence nationale des doyens de médecine, Patrice Diot. Il disait le 26 janvier dernier, devant la commission des affaires sociales du Sénat : "on est au maximum des capacités de formation en médecine en France". En raison du manque d'enseignants, notamment.

Aucune garantie sur l'encadrement des étudiants dit le gouvernement

Face à ces deux constats, les deux élus orléanais veulent montrer qu'ils agissent. Face aux critiques, le maire d'Orléans Serge Grouard crie au "corporatisme universitaire qui rejette son idée parce qu'il ne vient pas de lui". En effet, les présidents d'université, à commencer par celle d'Orléans, se sont dit sceptiques sur le projet, et évoquent des questions encore sans réponse.

A son tour, le ministère de l'Enseignement supérieur fait entendre ses réserves. "Cette initiative a été prise sans aucune concertation avec le ministère chargé de l’Enseignement supérieur et le ministère chargé de la Santé, prévenus uniquement par voie de presse" font savoir les services de Frédérique Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur. "Les éléments du dossier sont à ce jour inconnus des ministères tant sur le plan académique que sur le plan des stages".

Déjà pas assez de places en stage pour les étudiants en France

C'est aussi sur la question des stages pratiques que s'interroge l'association nationale des étudiants en médecine, qui a demandé à être reçue par Florent Montillot, l'adjoint à la santé. "En France, on a déjà un problème pour ouvrir des stages pratiques de médecine" explique Nicolas Lunel, le président de cette association. "C'est encore flou, cette formation, car on ne sait pas où ils feront leurs stages et si les capacités seront suffisantes. Si c'est à l'hôpital il faut libérer du temps pour les praticiens, afin qu'ils puissent encadrer ces stages. Si c'est ailleurs il faut les former, et cela prend du temps aussi".

Selon les informations que France Bleu Orléans a pu recueillir, aucune convention, à ce stade, n'a été signée entre l'hôpital d'Orléans et l'université de Zagreb. Or c'est une obligation en France : une faculté de médecine doit obligatoirement être associée à un établissement hospitalier pour proposer des stages pratiques, et ouvrir des places d'internat.

Mais d'autres acteurs du dossier reconnaissent que cette initiative de la ville d'Orléans a une vertu : mettre les pieds dans le plat. "Peut-être que cela n'arrive pas au bon moment, manque de concertation, mais le statu quo sur cette question de l'accès aux soins, c'est de la non-assistance à personne en danger" dit Pierre Allorant, doyen de la faculté de droit à Orléans, mais aussi vice-président du Ceser (Conseil économique, social et environnemental de la région Centre Val de Loire), en charge des questions de santé. "Peut-être que cela mettra la pression, finalement, sur tous les acteurs de ce problème".

La fac de médecine à Orléans sur le bureau du Premier Ministre

Pierre Allorant fait référence à cette initiative inédite, lancée par le président socialiste de la région Centre Val de Loire, qui a écrit au Premier Ministre avec des élus et des parlementaires de tous bords, pour lui demander l'ouverture d'une antenne de la faculté de médecine de Tours à Orléans. Un projet vieux de trente ans, qui jusque-là n'a jamais abouti. "Peut-être qu'à Tours on comprendra que maintenant il n'y a plus le choix, que la faculté ayant le monopole de la formation des médecins dans la région, elle a des obligations pour ne pas laisser les habitants dans cette situation".