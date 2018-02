Rennes, France

Encore beaucoup de tués sur les routes en 2017 en Ille-et-Vilaine selon le bilan annuel présenté ce mercredi lors d'une conférence de presse à Rennes. Comme en 2016, le département déplore 54 morts sur les routes,1016 blessés, un peu moins qu'en 2016. Alcool, drogue et vitesse sont toujours dans les causes principales. 28% des accidents touchent des cyclistes ou des piétons. Parmi les autres chiffres importants, 37% des accidents corporels impliquent les jeunes brétiliens (habitants d'Ille-et-Vilaine) âgés de 18 à 24 ans et 46,5% des accidents sont liés à un trajet domicile-travail.

Plus d'accidents en zone gendarmerie.

C'est surtout en zone gendarmerie que la situation n'est pas bonne c'est à dire hors des villes de Rennes, Fougères et Saint-Malo. On y déplore 5 morts de plus par rapport à 2016 et 20 accidents de plus. "au delà du travail réalisé par les gendarmes sur les routes, on appelle à un changement des comportements individuels de façon à pouvoir sauver des vies et éviter les blessures graves. Il n'y a pas de secteurs accidentogènes dans le département", conclut-il; "on constate que les accidents ont lieu partout en particulier sur le réseau secondaire et le trajet domicile-travail"; d'autre part, en 2017, il y a eu 2300 suspensions de permis dans le département.

Sévérité de la justice

L'alcool et la drogue sont les premiers responsables des accidents, 6 fois plus qu'au niveau national. Devant les tribunaux de Rennes et de Saint-Malo, il y a toujours autant de conducteurs jugés pour conduite en état d'ivresse. "Les multirécidivistes sont en général jugés en comparution immédiate" précise Christine le Crom procureure de la République de Saint-Malo. "En 2017, 163 personnes multirécidivistes de l'alcool ou de la consommation de la drogue au volant ont été présentées aux parquets de Rennes et Saint-Malo, soit 1 personne tous les 2 jours ; 204 véhicules ont été confisqués". La procureure indique que des peines de prison ferme sont très souvent prononcées à l'encontre des multirécidivistes avec des obligations de soins.

Le préfet Christophe Mirmand avec les procureurs © Radio France - Loïck Guellec

80 kilomètres/heure

Le 1er juillet 2018, la vitesse va passer de 90 à 80 kilomètres/heure sur les routes départementales en France. Le préfet d'Ille-et-Vilaine Christophe Mirmand rappelle que c'est dans ce contexte de forte mortalité routière en France que cette décision a été prise par le gouvernement. La vitesse est la 2è cause de mortalité sur les routes en Ille-et-Vilaine.