Encore un bureau de Poste qui ferme en centre-ville d'Orléans

Mauvaise nouvelle à deux jours de Noël pour les usagers de La Poste à Orléans. Le petit bureau de la rue Sainte-Catherine en centre-ville, ferme définitivement. Il avait été réaménagé il y a quatre ans. Depuis 2017, le guichet n'était ouvert que l'après-midi, le reste du temps il était possible d'affranchir du courrier sur les automates et retirer de l'argent aux distributeurs. Mais à partir de ce jeudi soir, rideau. C'est la fermeture définitive de ce bureau de Poste Chatelet, au grand désespoir de ses habitués.

L'affiche sur la porte du bureau de poste avertit les clients de la fermeture définitive - Lydie Lahaix

Marine travaille dans le quartier des Halles, elle était une cliente fidèle, appréciant ce bureau de proximité, "je suis venue une dernière fois faire mes dépôts, ici je gagnais du temps, c'était plus facile et il y avait plus de contact avec la guichetière qui était très agréable". Julia une commerçante à coté, approuve "je suis déçue d'apprendre la fermeture, la dame était très gentille et cela créé un lien supplémentaire, on aime la sympathie, la courtoisie, l'amabilité".

Le bureau de Poste de la rue Sainte-Catherine avait été réaménagé en 2017 - Lydie Lahaix

La Poste n'en a rien à faire des quartiers

Ailleurs au nord de la ville, le bureau du quartier des Blossières, lui, désormais est fermé tous les après-midi. Les élus communistes ont immédiatement exprimé leur colère. Les conseillers départementaux Mathieu Gallois et Dominique Tripet accusent La Poste de se désengager des quartiers et d'assurerde moins en moins sa mission de service public.

La Poste a fermé ces dernières années sur Orléans plusieurs de ses bureaux, des quartiers Bourgogne, Madeleine, celui des Aydes ou encore du théâtre. "A chaque fois ils nous font le même coup" dénonce Dominique Tripet , "c'est vraiment une stratégie qui est bien rodée, on commence par faire des travaux, on réduit les horaires du jour au lendemain, on passe à juste le matin et puis après on nous dit qu'il n'y a plus assez de monde et donc on ferme le bureau, sauf que là on dit stop, ce n'est plus possible!"

La Poste ne peut pas être ouverte que le matin

Ce bureau de la rue Charles le Chauve aux Blossières "est dans un quartier populaire qui a besoin de services publics" poursuit la conseillère municipale d'opposition. "Il y a beaucoup de personnes âgées, comment vont-elles faire, on va les envoyer en ville pour aller chercher leurs colis ou de l'argent ?" s'indigne Dominique Tripet, pour qui La Poste manque à ses obligations.

Début janvier nous organiserons la résistance

"La Poste a une mission de service public, elle touche les fonds de péréquation de l'Etat pour les exercer, et elle est en bonne santé financière" insiste l'élue orléanaise. "En plus durant toute la crise sanitaire, on nous a dit heureusement que les services publics sont là, on est toujours dans cette crise sanitaire et La Poste est encore une fois en train d'orchestrer la fermeture d'un bureau, ce n'est pas possible".

Les élus communistes mobilisés contre la réduction des horaires du bureau de Poste du quartier des Blossières - Mathieu Gallois PCF

Les élus communistes demandent à être reçus par la direction départementale de La Poste. Ils ont prévu d'organiser, début 2022, une réunion publique avec les habitants. Ils envisagent de "mener une action" pour dénoncer la fermeture de ce bureau les après-midis.

Dans un communiqué, La Poste explique ces restructurations par de nouveaux modes de consommation et des changements d'habitudes de ses clients qui "utilisent de plus en plus Internet pour leurs opérations postales et bancaires". La crise sanitaire dit-elle, a amplifié la baisse de fréquentation de ses bureaux, supérieure à -20% à Orléans, entre 2019 et 2021.