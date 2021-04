Maltraitance : encore un chat blessé par un tir de plomb à Orléans

C'est un quartier tranquille, derrière le bowling d'Orléans. Et pourtant, depuis un mois, les chats n'y sont plus en sécurité. Après Nuage fin février, Plume, une chatte grise et blanche de 2 ans et demi, a été victime à son tour d'un tir de plomb. " Elle est rentrée lundi soir de son tour de quartier habituel et tout de suite, on a vu qu'elle boitait et qu'elle n'arrivait plus à poser sa patte" explique Cécile Annoot, la propriétaire. Plume a donc été conduite chez le vétérinaire et après une radio, le diagnostic a été posé : Plume a pris un plomb dans la patte, elle va devoir restée au repos pendant 6 mois, le temps que sa blessure cicatrise.

Fin février, une voisine de Cécile, avait déjà alerté la mairie d'Orléans pour une affaire similaire. Sa chatte Nuage avait été blessée par un tir de plomb. Selon les vétérinaires qui ont soigné Plume ces derniers jours, c'est un type de plomb " très particulier", qui est utilisé notamment dans les clubs de tirs.

Gros plan sur la patte blessée - DR

Une plainte envoyée directement au Procureur de la République

Choquée et en colère, Cécile Annoot ne compte pas en rester là. Cette avocate au barreau d'Orléans a déjà sollicité France Bleu Orléans pour dénoncer cet acte de cruauté. Mais surtout, elle va saisir directement le Procureur de la République. " Je me doute bien que ce genre d'affaires ne fait pas partie des priorités pénales du moment. Mais, on ne peut pas laisser passer. On doit empêcher cette personne de recommencer et lui faire comprendre qu'il s'agit d'un acte de cruauté et donc une infraction pénale". Selon la loi, les sanctions peuvent aller jusqu'à 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende.

La Mairie d'Orléans elle aussi mobilisée

Au début du mois de mars, Capucine Fédrigo, conseillère municipale en charge de la cause animale, avait dénoncé dans un communique de presse "ces actes de malveillance répétés" contre des chats. Elle reconnait qu'il peut y avoir des problèmes de chats errants dans certains quartiers ou de chats un peu trop intrusifs dans les jardins. Mais, "cela ne justifie pas le recours à la violence". La ville d'Orléans invite d'ailleurs tous les habitants, témoins ou victimes d'actes malveillants ou cruels envers des animaux domestiques, à contacter la police municipale ou les mairies de quartier.