Encore une antenne relais qui soulève des réticences dans l'Yonne

Aprés Venouse et Charbuy, c'est à Fleury-la-Vallée qu'une partie de la population se mobilise contre l'installation d'un relais de téléphonie de l'opérateur Free. Une antenne de 42 mètres doit être implantée pour de la 4G et de la 5G, sur un terrain proche du village. Les riverains craignent l'impact des ondes sur leur santé et demandent que le principe de précaution soit appliqué pour la 5G.

Un sol instable

Le relais sera implanté sur un terrain a flanc de colline, prêt d'un château d'eau et la qualité du sous sols est un motif d'inquiétude."On est sur un sol argileux, donc instable. Et c'est une masse très importante avec le volume de béton et l'antenne. Il y a donc un motif tout à fait local autour de cette question du sol", explique Pascal Paquin, membre de l'association de sauvegarde de l'environnement de Fleury-Vallée.

"Mais il y a aussi un motif global, sanitaire. Il y a plus d'une quarantaine de nouveaux mats qui sont en projet dans l'Yonne. C'est évidemment des mats pour la 5G. Quand on a de forts doutes sur une technologie, on a le choix entre protéger les populations par un principe de précaution, en attente d'en savoir plus. Ou l'imposer aux populations au mépris des risques encourus", poursuit Pascal Paquin.

Des craintes pour la santé et pour l'immobilier

Didier habite a 150 mètres a vol d'oiseau du site qui doit accueillir l'antenne relais et il craint l'impact des ondes sur sa santé et celle de sa femme. Ce projet lui fait peur : " il y a des risques, des dangers électromagnétiques. Mon épouse devient de plus en plus électro-sensible avec tous les appareils connectés qu'on a dans la vie de tous les jours. Et en plus il y a la vue ! Le visuel, ce n'est pas très joli."

Ces angoisses sont partagées par Isabelle, une voisine, qui a aussi fait ses calculs :"je me suis renseignée, il y a une perte réelle de la valeur des biens immobiliers, notamment pour les maisons qui sont à proximité de l'antenne. Ça peut représenter de 20 à 30%. C'est énorme. Et c'est une véritable catastrophe".

Une lettre ouverte

Une lettre ouverte en ligne contre ce projet a été signée par près de 180 personnes dans cette commune qui compte 1100 habitants.