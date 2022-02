Endométriose : que faut-il attendre du comité de pilotage national lancé ce lundi ?

C'est une maladie dont souffre une femme sur dix en France. Ce lundi 14 février, un premier comité de pilotage interministériel doit se réunir pour définir un plan d'action contre l'endométriose. Emmanuel Macron avait annoncé le 11 janvier dernier le lancement d'une stratégie nationale de lutte contre cette maladie, première cause d'infertilité dans le pays. "Ce n'est pas un problème de femmes. C'est un problème de société", avait estimé le Président.

Cette maladie, découverte en 1860 et pourtant encore mal connue, est liée à la présence de cellules d'origine utérine en dehors de l'utérus, qui s'agrègent sur les organes et tissus alentours en créant des "adhérences". Ces cellules réagissent aux hormones pendant le cycle menstruel, ce qui peut entraîner de violentes douleurs, allant jusqu'à l'évanouissement. Le diagnostic moyen de l'endométriose est de sept ans. Quand elle est détectée.

C'est cette jeune femme qui a des douleurs de règles épouvantables et qui se voit entendre répondre, en général, 'c'est normal, c'est les règles'

L'endométriose est "l'une des premières causes de douleurs" pendant les règles, soulignait Olivier Véran, le ministre de la Santé, au lendemain de l'annonce du Président. Des douleurs qui "sont absolument disproportionnées avec les douleurs normales des règles", a-t-il insisté. "C'est cette petite ado qui ne peut pas suivre la classe parce qu'elle a mal au ventre et qui va à l'infirmerie, c'est cette jeune femme qui a des douleurs de règles épouvantables et qui se voit entendre répondre, en général, 'c'est normal, c'est les règles'".

À quoi servira ce plan d'action ?

Le gouvernement avait confié l'an dernier une mission à l'eurodéputée LREM Chrysoula Zacharopoulou, gynécologue très engagée sur le sujet de l'endométriose depuis des années. Le chef de l'État a retenu ses propositions principales, parmi lesquelles figurent "la nécessité de garantir une prise en charge globale, personnalisée et équitable sur tout le territoire, le renforcement de la formation des professionnels de santé, la nécessité d'investir sur la recherche pour faire progresser la connaissance de la maladie".

Investir dans la recherche pour mieux comprendre la maladie et trouver des traitements

La stratégie nationale annoncée vise à "mieux comprendre cette maladie et ses causes et trouver des traitements thérapeutiques", avait indiqué Emmanuel Macron au moment de son annonce en janvier. Il n'existe en effet à ce jour aucun traitement curatif de l'endométriose qui soit définitif.

Les seuls traitements existants permettent de ralentir le développement de la maladie et de soulager les douleurs. "On n'a pas de traitement de la cause et on ne fait qu'essayer de maîtriser la maladie soit avec des traitements hormonaux pour ne pas avoir de règles et soulager les patientes, soit par de la chirurgie qui peut être très lourde quand la maladie est évoluée" a déploré sur franceinfo la docteure Emilie Faller, gynécologue obstétricienne, spécialiste de l’endométriose au centre hospitalier EndoAlsace à Strasbourg.

"Le problème, c'est qu'on ne sait pas à quoi est due l'endométriose", poursuit-elle. "L'une des hypothèses c'est que le sang des règles reflue par les trompes pendant les règles, puis va s'accrocher dans le ventre. Mais c'est beaucoup plus complexe que cela. On sait qu'il y a des facteurs génétiques, immunologiques, d'environnement. Il y a plusieurs gènes mais pas assez de recherches pour trouver la cause et comme on n'a pas la cause, on n'a pas de traitement de la cause". La recherche est donc essentielle.

Identifier un centre d'expertise par région

Chaque région devra également "identifier précisément des filières territoriales de soins" spécifiques à cette maladie, "avec au moins un centre de recours et d'expertise" avait annoncé le chef de l'État. Pour les femmes victimes d'endométriose, il relève souvent du parcours du combattant de trouver des professionnels de santé spécialisés ou formés en la matière, près de chez elle et disponibles dans des délais raisonnables.

Ces centres régionaux de référence sur l'endométriose vont "permettre de rendre visible, de faciliter, le parcours de soin pour toutes les personnes atteintes d'endométriose", s'est réjoui sur franceinfo Yasmine Candau, présidente de l’association Endofrance. "Cela va faciliter leur orientation et surtout leur assurer une prise en charge par des médecins qui connaissent la maladie et ça, c'est extrêmement important."

Former les professionnels de santé et faire connaître du grand public

"Il faut développer ce qu'on pourrait appeler un 'réflexe endométriose' auprès de tous les publics : à l'école, à l'université, à la maison, au bureau, et même, et surtout dirais-je, dans les milieux médicaux", estime Emmanuel Macron.

Les médecins

"Il faut qu'on forme d'avantage" de gynécologues et de chirurgiens spécialistes de l'endométriose, avait détaillé par la suite le ministre de la Santé Olivier Véran.

C'est seulement en septembre 2020 qu'un décret est paru pour faire intégrer l'endométriose dans les cours de médecine de second cycle. "Il faut aller encore plus loin pour que tous les médecins, au sortir de leurs études, sachent reconnaitre les symptômes d'une endométriose, sachent la diagnostiquer et proposer une prise en charge adaptée", défend Yasmine Candau, présidente de l’association Endofrance. "Malheureusement, il y a encore beaucoup de femmes qui se tournent vers nous en nous disant 'mon médecin me dit que je suis trop jeune pour avoir de l'endométriose' ou 'j'ai déjà eu un enfant donc ce n'est pas possible que ce soit cela', malheureusement si."

Le grand public

"C'est important de sensibiliser tous les milieux, scolaires et professionnels. Il faut s'adjoindre les compétences des médecins du travail, attirer leur attention sur le sujet", argumente Yasmine Candau. Au-delà de cette sphère, c'est le grand public qu'il faut sensibiliser. "C'est une maladie méconnue des patientes elles-mêmes. La douleur des règles est souvent banalisée. Cela ne fait que quelques années qu'on peut penser qu'avoir ses règles ça ne devrait pas faire mal et, pourtant, il y a encore beaucoup de tabou sur les douleurs de règles" estime la docteure Emilie Faller, gynécologue obstétricienne, spécialiste de l’endométriose au centre hospitalier EndoAlsace à Strasbourg.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Comment ce plan sera-t-il financé ?

Le 11 janvier, le chef de l'État avait assuré que des moyens seraient débloqués "à la hauteur des enjeux" pour la recherche. "Il y aura un financement national spécifique", a précisé l'Élysée, sans indiquer ce que contiendrait l'enveloppe.

"Il faut qu'on apporte une réponse à toutes les femmes, qu'on renforce encore la prise en charge par la Sécurité sociale avec différentes modalités qui peuvent être examinées, pour qu'aucune d'entre elles ne puisse être bloquée dans les soins qu'elle doit recevoir pour des raisons financières", a ajouté le ministre de la Santé Olivier Véran.

Le 13 janvier dernier, l'Assemblée nationale a voté une résolution portée par les députés LFI pour reconnaître l'endométriose comme affection longue durée (ALD), qui ouvre la voie à une prise en charge à 100% par l'Assurance maladie. "Nous pouvons créer un plancher de droits pour les femmes victimes", a affirmé la députée de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain avec une pensée particulière pour "les femmes mal rémunérées, pour les précaires, pour les plus pauvres d'entre elles", pour lesquelles la maladie est "encore plus difficile à vivre".

Il existe trois grands classements des ALD qui exonèrent de frais, avec des protocoles de soins qui varient. "Est-ce qu'il faut que 10% des femmes soient classées en ALD 30 ? Je n'ai pas de conclusion", a lancé le ministre qui s'est dit confiant dans la "méthode proposée par le président de la République".

Quels sont les symptômes de l'endométriose ?

Les symptômes de l'endométriose sont multiples et peuvent varier d'une femme à l'autre. Le symptôme le plus fréquent est la douleur pelvienne, notamment au moment des règles ou pendant l'ovulation, mais parfois également à d'autres moments du cycle menstruel.

Les douleurs pendant les rapports sexuels ou à la selle font aussi partie des symptômes pouvant alerter sur une possible endométriose. Cette douleur peut être systématique ou occasionnelle, ponctuelle ou continue, et ne disparaît généralement pas avec un anti-douleur simple comme le paracétamol. Elle nécessite parfois le recours à des antalgiques puissants et même morphiniques. Cette douleur peut parfois être très handicapante et provoquer des malaises ou des vomissements.

Certaines femmes éprouvent également des difficultés à uriner, des troubles digestifs (diarrhée ou constipation), des douleurs lombaires et l'on peut parfois observer des saignement en dehors des règles. Enfin, les femmes victimes d'endométriose peuvent ressentir une fatigue chronique. 30 à 40% des femmes touchées doivent faire face à un problème d’infertilité.