Enduropale 2022 : le Touquet n'a jamais vu une telle affluence

"C'est de la folie, je n'ai jamais vu ça", le maire LR du Touquet (depuis plus de 10 ans) Daniel Fasquelle a un énorme sourire quand il évoque le cru 2022 de cet Enduropale qui a été un temps menacé à cause du Covid. Le soleil, le ciel bleu, les vacances de la zone des Parisiens, et une énorme attente après l'annulation de l'édition 2021 participent au succès de la 46ème édition. Le public rencontré dans la station balnéraire est très familial avec évidemment les irréductibles fans de motos venus bruyamment voir les machines sur le sable.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

500.000 spectateurs?

Selon le maire du Touquet il y avait sans doute entre "70.000 et 90.000 personnes" vendredi pour assister à la victoire de Maxime Sot à l'enduropale Vintage, ce samedi Daniel Fasquelle évoque "180.000 spectateurs au moins" et parle de 500.000 personnes sur 3 jours, "c'est simple vendredi c'était comme un samedi normal et ce samedi est comme un dimanche d'enduropale".

Le rue Saint-Jean est très animée © Radio France - Diane Sprimont

Le bon plan pour venir

Pour venir au Touquet ce dimanche, il faut suivre les panneaux. En venant en voiture de Paris, Amiens ou Abbeville sur l'A16 il faut privilégier la sortie 25 (Berck), en venant de Dunkerque, Calais ou Boulogne, il vaut mieux emprunter la sortie 26 (Etaples). Si vous arrivez par l'A26, il faut prendre la sortie 4 (Thérouanne). La mairie du Touquet invite les spectateurs a "co-voiturer".

Si vous choississez le train, des liaisons régulières en TER et TGV au départ de Paris et Lille vous emmènent jusqu’à la gare SNCF d’Etaples-sur-Mer à 10 min de route du Touquet-Paris-Plage.vLe dimanche, des navettes vous emmèneront de la gare au lycée hôtelier du Touquet-Paris-Plage entre 9h et 11h45. Retour entre 16h30 et 18h30. Tarif : 2,50€ le trajet (5€ aller-retour)

Un parking payant de 4700 places est à votre disposition à l’aéroport (un service de navettes gratuit assurera le transport de l’aéroport au centre ville de 7h à 20h). Le tarif est de 10 € par voiture et 30 € par bus pour la journée.

France Bleu Nord dans la course

Si vous voulez rester au chaud, France Bleu Nord et France 3 Hauts-de-France diffusent la courses à partir de 12h55 ce dimanche. Rendez-vous avec le consultant Arnaud Demeester (7 fois vainqueur de l'enduropale) mais aussi Pascal Toth et Laurent Dereux jusqu'à 17h.