Enedis alerte contre le siphonnage de groupes électrogènes en Isère après les chutes de neige

Villeneuve-de-Marc, France

"J'ai l'impression que les groupes électrogènes sont livrés vides", lance Amandine, habitante de Villeneuve-de-Marc dans le Nord-Isère. Dans sa commune, certains voisins ont des coupures de courant, alors qu'Enedis vient d'installer des groupes électrogènes le temps de réparer durablement les lignes. De son coté, Enedis explique que des actes de malveillances sont à l'origine de ses nouvelles pannes d'électricité.

"C'est comme si vous faites le plein, mais que le réservoir est vide après 50 kilomètres." - Sonia Diaz, chargée de communication d'Enedis

Un siphonnage de carburant

D'après le service communication d'Enedis, les gendarmes du Nord-Isère vont effectuer des rondes pour surveiller les groupes électrogènes. Depuis jeudi dernier, plusieurs d'entre eux ont été siphonnés privant plusieurs foyers de courant. "Il s'agit de quelques installations dans le secteur de Villeneuve-de-Marc. Quand le maire nous a contacté, pour nous dire que les groupes étaient vides, ce n'était pas possible pour nous," explique Sonia Diaz, la chargée de communication. Enedis rappelle que seule les techniciens et les prestataire sont habilités à s'approcher de ses installations.

Des voitures Enedis dégradées

En plus des groupes électrogènes, Enedis a retrouvé sept de ses véhicules dégradés dans le secteur de La-Cote-Saint-André. "Il s'agit de de six petites camionnette et d'un trafic. Les portes ont aussi été forcées et le matériel à l’intérieur a disparu", explique la salariés d'Enedis.

Des dégradations qui expliquent, en partie, les délais supplémentaires pour réparer les lignes dans cette commune du Nord-Isère. "Forcement, avec les vitres brisées, et les portes forcées, il a fallu faire venir d'autres véhicules sur place".

Pour Enedis, ce jeudi soir, soit une semaine après les chutes de neige, "une poignée seulement de foyers sont encore sans électricité. Il s'agit de maison très isolées ou de maisons secondaires où les propriétaires ne se sont pas forcement manifestés. Mais nous sommes sur le coup", explique Sonia Diaz, la chargée de communication.