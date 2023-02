Enédis débloque 317.000 euros pour que cessent les coupures de courant à répétition à Dio-et-Valquiéres

Les coupures de courant à répétition ne seront qu'un bien mauvais souvenir d'ici l'été 2024 pour les habitants de Dio-et-Valquiéres sur les hauteurs de Bédarieux dans l'Hérault. Huit coupures ont été enregistrés depuis novembre dernier. La plus longue a duré une vingtaine d'heures. La commune de La Tour-sur-Orb est aussi impactée en raison du mauvais état de la ligne.

Le directeur territorial d'Enedis s'est rendu sur place vendredi dernier, après avoir reçu un courrier des élus de ces deux communes, dénonçant une situation qui n'avait que trop duré. Thierry Capo n'est pas venu les mains vides. 317.000 euros de travaux seront réalisés par Enedis.

"C'est une bonne nouvelle pour tous les habitants. C'est très satisfaisant"- Yvelise Descamps, maire de Dio-et-Valquiéres

La panne sur la ligne 116 (qui arrive de Lodève) doit être réparée dés le 20 février. Des travaux d'élagage seront entrepris en juin prochain sur la ligne reliant Valquiéres à Vernazoubres. L'enfouissement du réseau du Bousquet de la Balme sur 1,5 km doit être réalisé le premier semestre 2024. D'ici là et en cas de nouvelles coupures liées au mauvais temps, les communes seraient prioritaire, assure Enedis, avec notamment la mise à disposition de groupes électrogènes pour éviter aux habitants de se retrouver privés de courant au-delà de deux heures.

"On redoute d'autres coupures à cause de la neige et des coups de vent d'ici la fin de l'hiver qui pourraient encore fragiliser la ligne, explique Yvelise Descamps, maire de Dio-et-Valquiéres. Mais nous avons des garanties et sincèrement je suis très satisfaite des annonces qui ont été faites en présence des habitants la semaine dernière".

"Les petites communes, nous avons toujours l'impression d'être des laissés pour compte. Nous avons été entendus."

Les habitants, excédés, s'étaient mobilisés et avaient lancé une pétition sur internet . Leur mobilisation et celles des élus ont porté leurs fruits