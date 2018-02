Loire, France

Jusqu'ici installé près de la place Carnot, le siège stéphanois d'Enedis, qui gère le réseau électrique en France, part s'installer à côté de la gare de Châteaucreux. 12 000 m² de meubles et d'objets accumulés pendant des dizaines d'année à vider. Au lieu de payer une entreprise pour s'en débarrasser, l'entreprise a créé un concept unique en France : une plateforme en ligne, similaire à un drive, pour donner son équipement à des associations.

En quatre heures, plus de 90 associations inscrites

Bureaux, chaises, cafetières et même tampons ... Tout y passe. Cinq employés d'Enedis Loire ont passé deux jours à tout répertorier et photographier. Parmi eux, Alexandra Bono. Pour elle, ce succès est vraiment inattendu : "On ne s'attendait pas à ce que quatre heures après le lancement de la plateforme, il n'y ait presque plus rien ! Après, ça montre qu'il y a un vrai besoin !" Plus de 90 associations se sont inscrites.

Les demandes viennent de la Loire, de Haute-Loire mais aussi du Rhône. A la Tour-en-Jarez, c'est l'adjoint chargé des associations, Jean-Luc Basson, qui a repéré l'affaire, parfaite pour le projet d'installation de nouvelles associations dans les locaux neufs, financés par la mairie : "On est une petite commune qui a besoin de mobilier puisque ce sont des associations qui vont se créer, donc qui n'ont pas de moyens, explique-t-il. On s'est dit : plutôt que de donner une subvention, si on peut récupérer des meubles en bon état, c'est intéressant."

Seule condition pour en profiter : une fois les meubles réservés, il faut venir le chercher par ses propres moyens, et envoyer une photo de l'installation à Enedis, pour prouver qu'il n'y a pas de revente.

Enedis souhaite que le modèle se généralise

Le cas d'Enedis Loire est une première, et donc une expérimentation : il faut voir si tout fonctionne bien, si la plateforme supporte le flux de demandes par exemple. " C'est une grosse logistique, c'est _créer une autre économie sociale et solidaire_, explique Alexandra Bono. Pour l'instant, les retours sont positifs et on sait qu'Enedis va lancer des plateformes comme celle-là, à chaque déménagement, que ce sera un vrai réflexe de prendre le temps pour répertorier, lancer une plateforme et avoir le contact avec les associations." A termes, Enedis souhaite que d'autres entreprises utilisent ce type de site pour faire des dons aux associations, au lieu de jeter leur mobilier.