Enedis lui installe un autre compteur que Linky, une victoire pour un habitant de Lignan-sur-Orb

"Vous n'imaginez pas ma joie et celle de ma femme et de mes enfants. Enfin, nous pouvons vivre normalement dans notre maison !" Nicolas est tout excité et ravi de nous apprendre cette bonne nouvelle. Il y a 15 jours, nous vous racontions sa mésaventure : depuis un an, ce père de famille, opposé à l'installation d'un compteur Linky, vivait sans électricité. Enedis (ex-ERDF) refusait de lui installer un autre équipement.

Finalement, son appel a été entendu : un technicien d'Enedis a posé le 4 novembre un ancien compteur CBE, blanc et non traceur, dans son garage.

"Enfin nous avons le courant à la maison, on revit. Je n'avais plus l'habitude. Voilà qui s'appelle une belle victoire."

Philippe Malagolas, le directeur d'Enedis dans l'Hérault, que nous avions sollicité à l'époque, avait été sensible à la situation de Nicolas, assurant faire le nécessaire pour que ce jeune homme ne passe pas un deuxième hiver sans eau chaude ni eau froide. Promesse tenue.

Au cours de notre enquête, nous avions découvert que d'autres abonnés, dans la même situation que ce Biterrois, avaient réussi à avoir un autre compteur que Linky. L'issue très positive de Nicolas devrait donner un immense espoir à tous ceux qui s'opposent dur comme fer à l'installation de ces compteurs nouvelles générations (pouvant provoquer des incendies, compteur traceur, émettant des ondes d’après ses détracteurs).

Enedis prévoit de remplacer 90 % des 35 millions de compteurs électriques d'ici 2021.

