Enedis rénove 34 km de lignes électriques en deux jours dans le Finistère

Le chantier est très important et ne doit durer que deux jours : ce mardi et ce mercredi dans le sud Finistère. Enedis rénove 34 km de lignes électriques aériennes en deux jours. Il s'agit sécuriser l’alimentation électrique dans le pays de Douarnenez, notamment à Pouldergat, Gourlizon, Plogastel-Saint-Germain et de communes adjacentes. "On teste de nouvelles méthodes d'intervention. L'objectif est de limiter la gêne occasionnée", précise Jean-Philippe Lamarcade, directeur régional d'Enedis Bretagne. "On aurait pu le faire sur plusieurs semaines mais là on veut aller vite. Près d'une centaine de techniciens d'Enedis et des prestataires sont mobilisés sur ces deux jours pour changer les parafoudres, les fils électriques... Ça fait quasiment 200 poteaux !"

Sur deux jours, les techniciens interviennent sur une vingtaine de chantiers. "Les chantiers sont parfaitement balisés. Les lignes passent au bord des routes mais aussi dans les champs."